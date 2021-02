Prije nešto više od mjesec dana, Liverpool je držao prvo mjesto na tablici. Manchester City je jako loše krenuo i imao deset bodova manjka, ali siječanj je sve preokrenuo.

Redsi krajem prosinca i tijekom siječnja nisu znali čak pet utakmica za pobjedu. Imali su tri remija i dva poraza, a ti kiksevi su ih bacili na četvrto mjesto. S druge strane, City, koji je u početku kiksao, je spojio čak osam pobjeda zaredom i pobjegao Liverpoolu na sedam bodova prednosti uz utakmicu manje.

Liverpool je u 22. kolu Premier lige opet izgubio kod kuće, ovaj put od Brightona (1-0) i doveo se u užasno tešku situaciju. Igrači su u lošoj formi i već umorni od napornog tempa, a iako je daleko kraj sezone, svjesni su da će teško do novog naslova.

- Kako sada stvari stoje, nismo u utrci za naslov. Imamo sedam bodova manje i oni imaju utakmicu manje. Siguran sam i da bi oni rekli isto da su potencijalnih 10 bodova iza nas. Moramo vratiti Liverpool kakav svi poznaju. I dalje smo dobra momčad. Nismo se pretvorili u lošu momčad preko noći. Brighton je bio bolja momčad i treba im odati priznanje. Stvarali su prilike i pritiskali nas. Radili su sve što smo mi htjeli - rekao je razočarani Andy Robertson, no možda je to samo 'šuplja' priča uoči utakmice protiv Cityja.

No, treba priznati, sezona za Liverpool je bila puna turbulencija. Jedno vrijeme su bili bez osam igrača, Virgila van Dijka nema još od početka sezone kada se ozlijedio na utakmici protiv Evertona i Klopp je praktički ostao bez stopera. Gomez je bio ozlijeđen pa je tu poziciju morao pokriti Fabinho, ali i on se ozlijedio pa je uz Matipa zaigrao Henderson.

Razlog novog poraza? Kaže Jürgen Klopp da je mentalne prirode.

- Brighton je zasluženo pobijedio, bili su svježiji od nas, a mi smo izgubili lopte suviše lako. Za mene je momčad protiv Brightona izgledala mentalno umorno, a to ne vodi do najboljih igara. Nismo bili dovoljno svježi, a to znači da nismo bili dovoljno dobri da slomimo formaciju Brightona.

Liverpool kaska za vrhom, City bježi sedam bodova uz utakmicu manje, ali u ovom trenutku izgleda nezaustavljivo. Navijači se i dalje nadaju da Redsi mogu do obrane naslova.

- Zaostajemo za Cityjem jako puno, ali znam, ja sam trener Liverpoola i moram reći 'da, naravno da želimo biti prvaci i ove godine'. Želimo to, ali za to nam trebaju sjajne izvedbe i pobjede, a to zasad nemamo. Zaostajemo koliko zaostajemo, možemo jedino utjecati na sljedeće utakmice i pokušati osvojiti bodove. Za večeras nije bilo dovoljno, to smo vidjeli, to znamo i to moramo promijeniti - zaključio je njemački trener.

Taj zaostatak će Liverpool imati priliku smanjiti u nedjelju kada City dolazi na Anfield, a u prvom susretu ove dvije momčadi završilo je miroljubivih 1-1.