Igrači Milana i dalje miruju, ali Zlatan ne: Počeo s treninzima

Nogomet u Europi i dalje miruje. Igrači su u kućnim izolacijama, a utakmica, a tako i treninga, nema više od mjesec dana. Igrači se snalaze na razne načine i vježbaju u svojim domovima čekajući nastavak sezone i početak treninga, ali čini se da će se još načekati.

Korona virus još nije ni došao do vrhunca u Europi, ali neki igrači ne mogu bez nogometa. Nogometaš Milana Zlatan Ibrahimović (38) je još prije mjesec dana otišao u rodnu Švedsku, a danas je započeo s treninzima u drugom klubu.

Ibrahimović je prije pola godine kupio 25 posto dionica švedskog prvoligaša Hammarbyja, zbog čega su ga i zamrzili navijači Malmöa, a sada se priključio njihovim treninzima. Naime, život u toj skandinavskoj zemlji teče kao da se ništa niti ne događa. Zaraženo je više od 9000 ljudi, a država i dalje nije poduzela drastičnije mjere jer smatraju kako je sve pod kontrolom.

Prvenstvo je prekinuto, ali klubovi uredno treniraju, a tu priliku iskoristio je i sam Zlatan.

- Ibrahimović je nazvao i pitao može li se priključiti treninzima - kazao je predsjednik kluba Richard von Yxkull.

Švedski mediji objavili su video na kojem Ibra trenira s igračima Hammarbyja, ali ipak moraju poštovati neke mjere pa su tako treninzi dozvoljeni samo u manjim skupinama.

Zlatan Ibrahimovic is training with Swedish side Hammarby - a club he part owns - after returning to his homeland during the coronavirus pandemic. https://t.co/X8muVT5ZJn pic.twitter.com/O7Hm5yFyfV — Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) April 9, 2020

Veliko pitanje je do kada će potrajati pauza u Italiji, ali Zlatan ne želi ništa prepustit slučaju pa se bacio na posao kako bi spreman dočekao nastavak sezone. On će poraditi na formi, a igračima Hammarbyja je pružio mogućnost treniranja s takvom ikonom.

On je u Milan došao u siječnju kao spasitelj na nagovor Zvonimira Bobana i Paola Maldinija. Ali kako u Rossonerima imaju neke druge ideje, Bobana su smijenili s mjesta sportskog direktora kako bi oslobodili mjesto za Ralfa Rangnicka, a čini se da bi Bobanovim koracima mogao i Ibrahimović. On je potpisao ugovor na pola godine plus jednu godinu, ali malo je vjerojatno da će ostati još jednu sezonu.

Inače, navijači Malmöa nisu baš najbolje reagirali na vijest da je Zlatan postao suvlasnik Hammarbyja. Bio je ikona u tom gradu, dijete kluba, ali zamjerili su mu najviše jer je kupio dionice njihovog rivala, a ne Malmöa. Ubrzo su srušili njegov kip koji se nalazio pored stadiona, a mjesto okupljanja često je bila i njegova kuća koju su gađali svime i svačime te na vrata napisali: Izdajica.

No to njega ne brine previše. Kupio je dio dionica, a sada i trenira s igračima tog kluba. To će mu, uvjereni smo, u Malmöu još više zamjeriti...