Igrači Rijeke posuli se pepelom: 'Osramotili smo ovaj grb koji nosimo. Bili smo poput miševa'

Noć je bila neprospavana, pogledi spušteni, a obrazi crveni. Nogometaši Rijeke doživjeli su najteži europski poraz u Ljubljani. Olimpija im je utrpala pet komada i plasirala se u Konferencijsku ligu, a Riječanima dala razloga da se dobro zamisle kako dalje u nastavku sezone.

I dalje jako boli, pogotovo nakon onih sramotnih scena na tribinama zbog čega je utakmica bila prekinuta na pola sata. Ivan Smolčić, Niko Galešić i Martin Zlomislić stali su pred klupske kamere dan nakon blamaže u Ljubljani. U nedjelju ih na Rujevici čeka utakmica protiv Dinama u 5. kolu HNL-a.

– Prije svega želio bih se u ime cijele momčadi ispričati svim navijačima, cijelom klubu i svima koji su nas pratili i koji nas prate. Preuzimamo potpunu odgovornost, sve što smo dogovarali bilo je kako treba, što od strane kluba, što od strane stožera, pripremili su nas kao i svaki put. Ne mogu reći da nismo bili na razini jer nismo bili ni blizu toga, kasnili smo u svakom duelu, sve što smo dogovorili u prvoj minuti je palo. Ozbiljnoj momčadi kao što je Rijeka ne smije se dogoditi tako nešto. Nadam se, vjerujem i potrudit ćemo se ja kao kapetan i cijela momčad da u nedjelju pokažemo što nam znači ovaj grb jer ovo u Ljubljani izaziva sramotu - rekao je kapetan Rijeke Ivan Smolčić.

Riječi je teško birao i dokapetan Niko Galešić.

– Zakazali smo u svakom segmentu, bili smo poput miševa i samo mi smo krivi što nismo ništa napravili na terenu. Nismo ni došli do toga da odigramo našu taktiku jer smo u svakom trenutku kasnili, niti jedan pas nije bio pravi i možemo se samo ispričati navijačima. Dinamo? Moramo skupiti glave, razgovarati i ostaviti srce na terenu. To je jedino što možemo. Potući se s Dinamom i pokazati da imamo srce i želju za ovaj klub i ove navijače koji su to zaslužili - kazao je Galešić.

Martin Zlomislić naglasio je protiv Dinama momčad mora pokazati svoje pravo lice.

– Nakon onakvog poraza i onakve utakmice krivica je samo nas igrača. Nismo bili pravi i nismo bili svoji. Ne znam što reći osim da se ispričavam navijačima, ljudima koji su nas došli podržati u Ljubljanu i cijelom klubu jer smo osramotili ovaj grb koji nosimo. Sve smo napravili loše, sve je bilo krivo… Od očajavanja nema ništa, ovo što je bilo ne možemo promijeniti već skupiti glave i probat se izvući. Na muci se poznaju junaci, idemo protiv Dinama pokazati da je ovo bio loš dan. Želimo pokazati svoje pravo lice, kakvo smo pokazivali na prethodnim utakmicama i odigrati što bolje - zaključio je Zlomislić.