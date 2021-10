Prvo poluvrijeme protiv Rijeke je bila Dinamova najlošija predstava ove sezone. Ma gore i od onog teškog poraza od Šerifa. 'Modri' kao da su na Rujevicu stigli sa stavom 'lako ćemo'. Taj stav obio im se o glavu već u 7. minuti kada je Josip Drmić krasno zabio za 1-0. Dinamo je bio jalov, bezopasan, statičan, bez hrabrosti i žestine. Sve ono što je Rijeka imala.

To su domaćini iskoristili pa su golovima Drmića i Velkovskog otišli na ogromnih 3-0. Sve je upućivalo na to kako će tri boda ostati na Rujevici, no u drugom poluvremenu promijenile su se uloge. Sve ono što je krasilo Riječane u prvom dijelu, prešlo je na Dinamovu stranu. Krznar je s tri promjene i promjenom sustava trgnuo svoju momčad koja je čudesnim preokretom izborila bod (3-3).

Bruno Petković hladnokrvno je izveo dva penala i matirao Zlomislića, a točku na i ovog spektakla za pamćenje stavio je Komnen Andrić golom za 3-3 u 82. minuti.

- Prvo poluvrijeme blijedo, ništa nije funkcioniralo u organizaciji napada. Nije bilo reakcije na izgubljenu loptu i ona je bila presudna. Dala je Rijeci krila i prostor da nas ugrozi. Kroz dvije dobre tranzicije i jedan prekid došli su do velikih 30. Teško je to bilo loviti. Morali smo mijenjati sustav na tri stopera. Uspjeli smo nakon prvog gola pritisnuti Rijeku, a onda doći do 3-3. Na kraju, obzirom na prvi dio, moramo biti zadovoljni bodom, ali zbog razvoja situacije u drugom dijelu, žalimo za pobjedom - kazao je Damir Krznar.

Na početku drugog dijela uveo je Menala, Šutala i Andrića umjesto Čopa, Lauritsena i Leovca. I odjednom je sve profunkcioniralo. Dinamo je bio agresivniji, kupio je druge lopte, bio odlučniji u napadu. Čak je i jurnuo po sva tri boda nakon izjednačenja, ali Krznar se morao zadovoljiti remijem.

- S bodom moramo biti zadovoljni jer smo zadržali stabilnost i kontinuitet osvajanja bodova. Jako je bitno ne gubiti. Iščupali smo se iz poraza koji nam je visio nad glavom. Čestitke igračima, jako su dobro reagirali. Već na poluvremenu sam vidio da su svi uvjereni da mogu - kazao je trener Dinama.

Kapetan Arijan Ademi srce i duša je ovog Dinama. A kada njega nema, to se itekako osjeti. Bez obzira na ozljedu, stigao je na Rujevicu i bodrio svoju momčad s klupe. Ozljede od početka sezone haraju 'modru' svlačionicu, a novi problemi pojavili su se i na Rujevici kada je Petković dobio laktom u glavu. Krznar se nada kako nije ozbiljnije ozlijeđen i da će računati na njega protiv Rapida.

- Bruno je dobio udarac u glavu i mali otok, žali se da ne čuje na jedno uho. Nadam se da će to biti privremeno, da ćemo iz ovog derbija uz bod izaći živi i zdravi. Prekrasna atmosfera. Super navijanje, ne smijemo zaboraviti naše navijače. Baš su se čuli cijelo drugo poluvrijeme. Hvala cijeloj Rujevici, baš sportski ambijent. Daj Bože još takvih utakmica - kazao je Krznar.

Nakon derbija, Dinamo u četvrtak očekuje još jedna velika utakmica. Gostovanje protiv Rapid Beča u 3. kolu Europske lige. No, nadamo se da u austrijskoj metropoli nećemo vidjeti ni naznake onog Dinama iz prvog poluvremena...