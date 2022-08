Igraču Crystal Palacea prijetili smrću zbog isključenja Nuneza: 'Ubit ću tebe i tvoju obitelj...'

Danski nogometaš Joachim Andersen odlučio je prijaviti policiji mnogobrojne prijetnje smrću koje je dobio putem društvenih mreža nakon što je njegov Crystal Palace osvojio bod na gostovanju kod Liverpoola (1-1), a Danac sudjelovao u incidentu nakon kojeg je isključen domaći igrač Darwin Nunez, zbog udaranja glavom.

Andersen je u istom incidentu zaradio žuti karton, jer je s leđa odgurnuo Urugvajca koji se potom okrenuo i čelom pogodio bradu danskog stopera koji se odmah srušio na travnjak. Sudac Paul Tierney bez zadrške je Nunezu pokazao put u svlačionicu.

Danac je utorak, u objavi na Instagramu, napisao da je prethodnu noć dobio između 300 i 400 prijetećih poruka.

"Shvaćam da podržavate svoju momčad, ali imajte poštovanja i prestanite se prijetiti putem mreže", napisao je Danac i kao dokaz objavio neke od poruka koje je primio.

"J... se. Ubit ću te. Tebe i tvoju obitelj. J.... ću te sutra. Vidimo se ;) Umrijet ćeš", napisao je jedan od korisnika.

"Nadam se da ćeš imati dug život prepun boli, ti i tvoja obitelj, j.... p....", napisao je drugi korisnik.

Glasnogovornik Mete, tvrtke kojoj pripada Instagram, izjavio je da su u kontaktu s Andersenovim zastupnicima.

- Imamo vrlo stroga pravila protiv maltretiranja i zlostavljanja i u izravnom smo kontaktu s Joachimovim timom po tom pitanju. Kako se radi o privatnim porukama, u njima se ne provodi proaktivno pregledavanje sadržaja i traženje govora mržnje ili nasilničkog ponašanja kao što je to slučaj na nekim drugim mjestima pa je potrebno da nam to netko prijavi prije nego što krenemo u akciju. Ne možemo to riješiti preko noći, ali kontinuirano surađujemo unutar industrije i s Vladom kako bismo našu zajednicu zaštitili od zlostavljanja - rekao je glasnogovornik Mete.

Zakon o sigurnosti na internetu trebao je biti pred zastupnicama u britanskom Parlamentu u srpnju, a u njemu bi veća odgovornost za borbu protiv zlostavljanja i govora mržnje pala na tehnološke kompanije koje su vlasnici pojedinih platformi. No, rasprava je odgođena dok Velika Britanija ne dobije novog premijera.

