Igraču Slaven Belupa preminula je majka. Nikome nije rekao, odigrao je cijelu utakmicu...

Reprezentacija Moldavije pobijedila je Andoru (1-0) u posljednjem kolu Lige nacija i potvrdila plasman u ligu C, no nikome nije bilo do slavlja nakon utakmice. Mihailu Caimacovu, nogometašu Slaven Belupa, majka je preminula na dan utakmice. On je to doznao uoči susreta, no nije htio nikome govoriti. Nije mu bilo lako, bio je slomljen, ali stavio je momčad ispred sebe. Htio je da budu maksimalno koncentrirani na utakmicu.

Istrčao je na travnjak i odigrao svih 90 minuta pa nakon utakmice tragičnu vijest priopćio suigračima i izborniku. Svi su bili slomljeni.

- Nisam sretan unatoč pobjedi. Nažalost, tijekom utakmice je umrla majka Mihaila Caimacova. Odrekao bih se ove pobjede samo da naši najbliži ostanu uz nas - rekao je izbornik Moldavije Sergej Clescenco nakon utakmice.

Oglasio se i moldavski nogometni savez.

- Moldavski nogometni savez izražava duboko žaljenje zbog gubitka koji je pretrpio naš reprezentativac Mihail Caimacov. U ovim teškim trenucima, stojimo uz njega, njegovu obitelj i njegove bliske. Iskreno saučešće

Moldavci su pobjedu protiv Andore posvetili Caimacovoj preminuloj majci, a cijelu državu ganuo je svojom hrabrom gestom.