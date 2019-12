Igrali su Euroligu, dovodili NBA igrače, a sad više ni ne postoje

Još davne 1970. godine Boško Pepsi Božić zajedno je sa svojim prijateljima iz kvarta osnovao ovaj košarkaški klub u Sigetu. Pune četiri godine igrali su momci iz Novog Zagreba gradsku ligu, no 1974. Pepsi je odlučio - on će biti trener! Petnaest godina kasnije klub je ušao u Prvu jugoslavensku ligu, a tribine dvorane u Trnskom bile su prepune.

Osamostaljenjem Hrvatske klub je dobio svoje finalno ime - Zagreb, a ubrzo se u njega počela uplitati i politika. Pepsi je otišao 1999. godine. U narednim godinama klub se bavio razvojem mladih talenata koje bi doveli iz drugih sredina a potom ih prodali. Jedan od prvih takvih bio je Josip Sesar, a kroz klub su prošli i Marko Tomas, Ante Tomić, Kruno Simon, Luka Žorić... Slavna je prije desetak godina bila mladost Zagreba. Igrali su tu Dario Šarić, Mario Hezonja i Dominik Mavra...

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Klub je iz dana u dan bio sve jači. Struka je briljirala, sve se radilo iznenađujuće kvalitetno i stručno, no najveći uspjeh postao je i najveća klopka.

Zagreb je pomeo Cedevitu u finalu prvenstva Hrvatske, plasirao se u Euroligu i onda, kao što to često biva - se zaletio.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U lipnju 2011. godine Tomislav Karamarko, tadašnji dopredsjednik Zagreba, rekao je kako zlonamjernima smatra izjave koje govore da će Zagrebov uspjeh trajati do sljedećeg izbora. Smatrao je Karamarko da će Zagreb uzeti Cibonino mjesto stabilnog euroligaša, no to i nije baš ispalo tako.

Dovedeni su nestvarni igrači poput tada 'najbržeg' igrača NBA lige T.J. Forda, koji je ubrzo otišao zbog toga što je u NBA riješen problem lock-out sezone. Zaletjeli su se sad 'mravi', a ubrzo su sponzori pokošeni krizom krenuli bježati. S 52 sponzora, klub je pao na tri, rekao je jednom prilikom direktor kluba Ivan Božanić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nisu se ni ostali ponijeli baš dobro prema Zagrebu. Dok su 'mravi' navodno Ciboni posudili i novčane svote za pokrivanje dugova, Cibona kasnije nije pristajala niti poslati igrače na posudbu, a dugovi Zagreba rasli su iz dana u dan. Klub je ubrzo ispao iz ABA lige, otišli su Mavra, Šarić i Hezonja, a Zagreb je dugo bio solidan u elitnom rangu hrvatskog prvenstva, tadašnjoj A-1 ligi.

Trener Danijel Jusup radio je odlične rezultate igrajući nekoliko sezona s istim, stožernim igračima. No klub je imao sve manje novca, momčad je ostajala bez jednog po jednog igrača, a naposljetku je i Jusup u listopadu 2017. godine napustio brod. Plaća mu je već bila prepolovljena, a ubrzo je i to postajalo upitno...

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Klupu je tada preuzeo Nikola Garma, igrao s klincima, no nije bilo pomoći. Zadnju slamku spasa našli su u - Pepsiju. Legendarnom treneru bilo je jasno u čemu je problem, no riješiti ga bilo je malo teže.

- Mene se uvijek sjete kad nema ničega, a kad se sve dijeli šakom i kapom nitko me ne spominje...

Ipak, danas pokojni Pepsi pokušao je. Još jednom probao je spasiti klub koji je on i stvorio, klub koji je od malenog, entuzijastičnog i pomalo nebitnog kluba postao pravi košarkaški div. Nažalost, nije uspio. Klub se ugasio 2018. godine, a iste te godine, nekoliko mjeseci nakon, u prosincu, svijet je napustio i Pepsi.