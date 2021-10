Bivši engleski nogometaš Southamptona Danny Mountain (37) zbog jedne nesretne okolnosti danas je jedna od najplaćenijih pornozvijezda u Velikoj Britaniji.

Southampton je godinama imao dobru akademiju iz koje su ponikli brojni svjetski igrači, a Mountain je imao dobre izglede postati jedan od njih.

Naime, Danny se Akademiji Southamptona pridružio s devet godina, a prije nego što je istu napustio, za njegu su bili zainteresirani Chelsea, West Ham i Tottenham.

Bivši nogometaš sa 16 godina doživio je tešku ozljedu koljena zbog koje je morao prekinuti karijeru nakon čega je završio u pornoindustriji.

Prema pisanjima španjolskog lista Marce, Mountain je u dosadašnjoj karijeri snimio preko 600 filmova te je zaradio preko milijun eura.

- Izlazio sam s jednom djevojkom s escort stranice. Njezin agent izrazio je želju da se počnem baviti pornografijom. Nisam bio oduševljen, ali preko nje sam dobio detalje audicije u Londonu i tako je sve počelo. Nisam znao što mogu očekivati, ali sam bio pun samopouzdanja - kazao je Mountain pa dodao:

- Nisam bio nervozan zbog seksualnog dijela. Brinuo sam se oko pričanja u kameru i to mi je stvaralo najviše nervoze. Kad sam rekao mami, bila je šokirana, ali nakon nekog vremena je to prihvatila. Nikad neću zabiti za Englesku, ali to me nije spriječilo da uspijem. Međutim, u drugom području - zaključio je.