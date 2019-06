Igrao je za 10 kuna mjesečno, a sad je adut da sruši Hrvatsku

Will Vaulks ime je koje rijetkim nogometnim fanovima išta znači. No čovjek je koji je u vrlo kratkom razdoblju prošao put od gotovo amatera do nogometaša koji će igrati protiv doprvaka svijeta.

Vaulks (25) je reprezentativac Walesa i u subotu bi ga izbornik Ryan Giggs mogao suprotstaviti "vatrenima" u Osijeku. A čovjek je do nedavno bio profesionalni nogometaš koji je zarađivao 33 penija tjedno. Što je mjesečna plaća od - desetak kuna!?

Obećavao je puno, ali s 19 godina Tranmere ga je otpustio, pa je otišao u škotski Falkirk oživjeti karijeru. I ondje je bio među najslabije plaćenim nogometašima na svijetu. Potom je prešao u Rotherham i ondje privukao pažnju izbornika Giggsa.

- Kad sam bio dječak, stalno su me tapšali da ću biti odličan, da ću biti kapetan Tranmerea... No, onda je došao novi trener i otpustili su me. Falkirk mi je dao šansu i iskoristio sam je - priča Vaulks.

U veljači 2013. prešao je u Falkirk, ali klub je bio u financijskim problemima i ondje nije mogao zarađivati za život nego su mu novac davali roditelji.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

- Prva tri-četiri mjeseca dobivao sam 33 penija tjedno. I to samo zato što su me morali držati na platnoj listi. A roditelji su mi posuđivali novac da preživim. Karijera mi je bila na rubu, ali odlučio sam se vratiti u Wales i posvetiti se posve nogometu, nego ostati u Engleskoj i igrati poluamaterski. Bilo mi je jako teško, bez novca, četiri-pet sati udaljen od kuće, ali zato sam marljivije radio.

Giggs mu je priuštio debi u ožujku protiv Trinidada i Tobaga, a ušao je s klupe u kvalifikacijskom susretu protiv Slovačke. Sad bi mogao igrati protiv Luke Modrića.

- Nije loš, zar ne?! - našalio se na pitanje o Luki.

- Nevjerojatan igrač, kao što je odlična hrvatska momčad, ali kad treniraš s Garethom Baleom, osjetiš kakvi su to igrači.

Vaulks ima ogroman adut da doista zaigra: igrač je koji od svih Velšana može najdulje rukom baciti iz auta!

- Ne vježbam to puno jer boli! Ali ranije se aut izvodio rukom jer se tako moralo po pravilima, a sad je to postalo pravo oružje. Tko može dulje baciti, Bale ili ja? Nismo se još natjecali, ali hoćemo... - zaključio je.

Hrvatska, nažalost, ima velik problem baš s branjenjem prekida, a Giggs to sigurno jako dobro zna...