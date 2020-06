Igrao je za Dinamovu drugu momčad, a sad odlazi u Napoli!

<p>U <strong>Dinamu </strong>se zadržao svega pola sezone. Doduše, ne svojom krivicom niti manjkom talenta. Modri su ga htjeli otkupiti od <strong>Lillea </strong>te 2018., no francuski velikan tražio je previše i ljubav između Dinama i Brazilca <strong>Gabriela dos Santosa Magalhãesa</strong> (22) na brzinu je puknula. Gabriel se vratio u Francusku gdje je ubrzo postao standardan u prvih 11, a sada odlazi u Napoli za 22 milijuna eura, pišu talijanski mediji.</p><p>Gattuso je inzistirao na njemu i <strong>Napoli </strong>je želio što prije osigurati dolazak talentiranog Brazilca. Osim lijepe cifre od 22 milijuna eura, Lille će za njega dobiti i brojne bonuse.</p><p>Sjete se u Maksimiru i dan-danas propuštene prilike pogotovo jer se Gabriel razvio u sjajnog igrača pa je zagrebački klub mogao diktirati cijenu na tržištu. Sada to čini Lille i od epizode u Dinamu ostao je samo jedan nastup pod vodstvom <strong>Nikole</strong> <strong>Jurčevića </strong>u porazu od Rijeke.</p><h2>Obavio liječnički pa propao transfer u Everton</h2><p>Gabriel je većinom igrao za drugu momčad Dinama gdje je u 10 nastupa zabio dva gola. Dinamo ga nije otkupio, otišao je u Lille i postao jedan od najboljih igrača trenera Christophea Galtiera. Brazilac je sjajnim nastupima povećao i vlastite apetite pa je bio na korak od prelaska u <strong>Premier ligu </strong>kada je praktički sve bilo gotovo s <strong>Evertonom</strong>.</p><p>Stigao je u Liverpool, upoznao se s <strong>Carlom Ancelottijem</strong>, obavio liječnički pregled, no do transfera na koncu nije došlo.</p><p>Napoli je već ranije ove sezone doveo <strong>Amira Rrahmanija </strong>iz Verone, koji je prošle godine nosio dres Dinama, a prije transfera u Cagliari i <strong>Marko Rog</strong>, također bivši dinamovac, branio je boje kluba iz Napulja.</p><p>Kada se na nabrojane dodaju i <strong>Ivan Strinić </strong>te <strong>Josip Radošević</strong>, koji više nisu u klubu, zaključak je da Napoli poprilično cijeni Hrvate i bivše HNL-ovce.</p><p>Navodno su Arsenal, Chelsea i Leicester bili zainteresirani za usluge Gabriela, ali Napoli je bio najbrži i večer nakon osvajanja Kupa protiv Juventusa osigurao sjajno pojačanje. A jedan od razloga zašto su Napolitanci htjeli što prije zgotoviti posao je i potencijalni odlazak jednog od najboljih stopera u Europi Kalidoua Koulibalyja. Senegalac je već šest godina u Napulju, vrijednost mu je 56 milijuna eura i najbolji europski klubovi ga love već neko vrijeme. U slučaju njegovog odlaska, klub se morao osigurati na poziciji stopera, a kockica je pala na talentiranog Brazilca koji bi tako sljedeće sezone trebalo preseliti na San Paolo. </p>