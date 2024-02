Igrao Ligu prvaka s Dinamom, a sad je potpisao za Pitomaču

Uprava NK Pitomača dovela je pravo pojačanje za drugi dio sezone Treće hrvatske lige Sjever. U Pitomaču je stigao Bojan Knežević (27), vezni igrač koji je slovio kao jedan od najvećih Dinamovih talenata.

Za Dinamo je odigrao 29 utakmica, ima tri nastupa u LP-u. Odigrao je, primjerice, u prosincu 2016. svih 90 minuta u porazu kod Juventusa (2-0). U Pitomaču stiže iz trećeligaša Kustošije.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Za Kneževićeve usluge svojevremeno je bio zainteresiran Bayern. Putem se pogubio. Bio je u Lokomotivi, Kopru, Opatiji, ND Gorici, Olimpiji, bugarskom Hebaru... U zimu prošle godine prešao je u talijanskog niželigaša Termoli, a tamo je imao velikih zdravstvenih problema. Dijagnosticirali su mu na liječničkom tumor testisa.

- Prije tri tjedna primijetio sam razliku između testisa, ali nije to bilo ništa ekstremno. I onda mi je preko noći to dosta nateklo, otišao sam na Hitnu kako bi mi to pogledali. Liječnici su me pregledali, a čim su vidjeli ultrazvuk, poručili su mi kako moram na hitnu operaciju - govorio nam je Knežević.

- Taj je tumor trebalo hitno izvaditi. To je bilo na Staru godinu, a kako je to bila subota, morao sam čekati ponedjeljak. No ni tog dana nije bilo slobodnih termina, pa su me operirali u utorak. Evo, trebao sam 2. siječnja otići na pripreme u Italiju, a život mi je ponudio nešto drugo, operaciju 3. siječnja.