Igrao s Modrićem, a sad ide u svećenike: 'Osjetio sam poziv'

Spreman sam za to, osjetio sam poziv Boga da budem svećenik, rekao je Heurelho Gomes.

Bivši suigrač Luke Modrića, Nike Kranjčara, Stipe Pletikose i Vedrana Ćorluke u Tottenhamu danas je golman u Watfordu gdje uglavnom sjedi na klupi.

- Promijenio sam se posljednjih nekoliko godina. Vjera unutar mene rasla je sve više i više. To može biti prilika za mene da je prenesem na druge ljude koji je trebaju - kaže 38-godišnjak, prenosi Sun.

- U vjeri Bog počinje pričati s tobom, i kako se bližiš vremenu kada bi se trebao zarediti, sve više čuješ njegovu poruku 'Želim da me služiš na ovaj način'. U posljednje dvije godine ta poruka bila je jaka unutar mene pa bi se to moglo dogoditi. Iako se već dugo planiram umiroviti, još nisam odlučio. To kažem jer se može dogoditi na kraju ove sezone, no želim završiti sezonu i popričati s obitelji. Imam i planove vezane za nogomet - rekao je Gomes koji ima veze i s agentskim vodama. Svoj prošli ugovor dogovorio je sam:

- Mislim da ću biti dobar u pomaganju igračima, igrao sam u Njemačkoj, Nizozemskoj, a i ovdje sam već dugo, pa znam klubove koji trebaju određenim igračima. Kad sam pričao s mladim igračima u Brazilu njihovi roditelji došli bi mi i zamolili me za pomoć. Rekli bi mi da sam ja prava osoba.