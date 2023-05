'Igrao sam protiv Livaje pa postao kapetan Mladosti. Kraj njega smo izgledali smiješno'

Kad je voda došla do grla, mladostaši su se zainatili. U nedjelju su u prekrasnom dekoru ispunjene male dvorane Gradskog vrta Osječani gotovo sve pripremili za proslavu prvog naslova prvaka Murse, ali gosti iz Zagreba pokvarili su doživljaj domaćinima i poslali Mursine navijače kućama za samo 73 minute. Odbojkaši Ratka Perisa spasili su prvu meč-loptu Osječana smanjivši na 2-1 i s pravom školom odbojke zakuhali finale koje se vraća u Dom odbojke, na četvrtu utakmicu u srijedu (20:00).

- Bili smo otpisani i nije uopće loš osjećaj vratiti se. No, još uvijek nismo ništa napravili, Mursa je i dalje u velikoj prednosti - trezveno će kapetan Mladosti Ivan Zeljković (28), koji je povukao kapetanski s 18 poena.

- Eto, tako se poklopilo. Bili smo već na dnu i mogli smo pustiti kočnicu. Drugi set osvojili smo s 25-9, slično se ne događa u finalima bilo gdje u odbojci. Oni su možda malo pogriješili kada su već počeli slaviti nakon što su nas pobijedili u Zagrebu, malo prerano. Slušali smo o feštama, da Mladost neće osvojiti nijedan trofej nakon 11 godina, da je cijeli Osijek bio na nogama. To je možda i nama išlo u prilog.

Rekli bismo i najviše od svega što se Austrijanac Ecker vratio na prirodnu poziciju dijagonale, a Stanković na primača.

- Upravo to. Mučimo se s tim već dva mjeseca jer je Stanković imao rupturu kvadriepsa i mučili smo Eckera na primaču. Mursa je kvalitetna i zna iskoristiti kada je netko na prijemu tanak. Libero Pervan i ja morali smo malo više pokrivati. Sada je automatski svima bilo lakše. Ne može finale tek tako proći pokraj nas.

Završio s nogometom

Prve tri utakmice prošle su, pomalo nevjerojatno, za ukupno tek 256 minuta. Je li vrijeme za jednu "maratonku"?

- Nadam se da nije, ali potpisujem i da dobijemo 3-2, da bude zanimljivije i zbog gledatelja. Očekujem da ćemo seriju odvesti u Osijek u petu utakmicu. Vjerujem da će i naši navijači napuniti Dom odbojke premda sam zagovarao da i finale Kupa igramo u Osijeku, samo zbog atmosfere. Kad smo god dolazili, uvijek je dvorana bila gotovo puna, a toga baš nema u hrvatskoj odbojci.

Nema ni puno primjera da Mladost završi sezonu bez ijednog trofeja, zadnji put jest još 2012. godine kada je Rovinj osvojio Kup, a Kaštela prvenstvo. Kad se to, primjerice, dogodi Dinamu, kao 2017. dok je dominirala Rijeka, mora uslijediti remont.

- Istina, Mladost je institucija i po meni bi to bio pravi neuspjeh. Sad, je li to sve zato što su se drugi pojačali, a mi nešto slabiji, nije ni važno.

Kapetanu Mladosti ova je treća sezona u Domu odbojke, u kojem je već dizao trofeje, a ranije je igrao za Split, Šibenik i Kaštela iako ovo "igrao" treba uzeti s rezervom.

- U teretanu sam prvi put ušao s 23-24 godine, tada sam se profesionalno posvetio odbojci kada sam stigao u Kaštela, bila je to sezona prije korone, pa me onda vidjela i pozvala Mladost, dobio sam i prvi poziv u reprezentaciju i tada je krenuo strelovit uspon. Prije toga sve je bilo više rekreativno, ljeti sam igrao odbojku na pijesku, radio sezonske poslove. Primjerice, prevozio sam turiste na Jadranu, koji su stizali privatnim avionima ili jahtama, do lokacija po želji. Volim voziti, ali znao sam nekada i po 12 sati, nije baš jednostavno.

A jednostavno bi trebalo biti pogoditi što je jednom Splićaninu prva ljubav...

- Naravno, nogomet i Hajduk. Počeo sam trenirati u stobrečkom Primorcu s pet-šest godina. Igrali smo kao klinci ligu u kojoj su bili Hajdukova A i B momčad, ali i Omladinac s Livajom, Solin s Elezom. U toj smo konkurenciji bili treći-četvrti, ja sam super igrao i tada su počele priče da se Hajduk zanima za neke od nas, no na kraju je samo jedan naš igrač otišao na Poljud. Trenirao sam i odbojku i nogomet, ali jedno ljeto dok sam igrao na pijesku, dobio sam poziv za U-17 reprezentaciju i samo sam došao kući i rekao tati da sam s nogometom završio.

Kako su završavali vaši dueli s Livajom?

- Uh, on je stvarno dominirao, odskakao je i fizički i kvalitetom, kao klinci smo izgledali smiješno pokraj njega. Bio je krupan, otprilike kao Lukaku u svojoj generaciji. Sjećam se da sam mu jednom uklizao, a meni je skoro noga pukla - prisjetio se splitski kapetan zagrebačkog kluba.

- Ponosan sam što sam dio prgave familije i nemam problema to reći bez obzira što živim u Zagrebu. Što reći kada na derbi dođe 30.000 ljudi, a zna se da je Dinamo već prvak. Finale Kupa? Mislim da neću moći u Rijeku jer sam u to vrijeme s reprezentacijom, a onda mi je želja i otisnuti se u inozemstvo i napraviti iskorak.

