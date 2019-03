'Šteta što više nisam u Ajaxu, pola njih je igralo sa mnom...'

Ajax ima najbolju Školu nogometa na svijetu, a jedna od najboljih u Europi je zagrebačka, Dinamova. Rijekino zimsko pojačanje, Robert Murić (22), upravo je iz Dinama 2014. prešao u Ajax.

Sve bolji Rijekin fantazista svoju je neupitnu nadarenost pokazivao uglavnom u Ajaxovoj U-21 momčadi uz tek poneki 'izlet' u A ekipu i brojne posudbe. Ali mladi Kopljanici koji su jučer u Ligi prvaka sa 4:1 u Madridu šokirali i Reala i cijeli nogometni svijet baš su Murićeva generacija.

- Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Matthijs De Ligt, Marokanac Mazraoui, kamerunski vratar Onana... To je ekipa s kojom sam igrao u Ajaxu. Pa i sa danskim rutinerom Lasseom Schöneom u prvoj momčadi. Ne mogu reći da su me baš šokirali jer sam znao o kakvim se igračinama radi, ali da su me oduševili, to sigurno jesu - govori nam Murić.

Foto: snimka zaslona/Twitter

- Ne, nisam se još čuo ni sa kim od njih, samo razmijenio nekoliko poruka. Možete misliti kakvo je slavlje bilo sinoć i što ih sve danas čeka u Amsterdamu. Bit će totalna ludnica. Tu jednu noć i jedan dan gušta u slavlju, to si mogu priuštiti.

Znači Erik ten Hag nije trener s 'ruskim pedigreom', ne vlada kroz 'tiraniju'.

- Nemam osobno iskustvo s njim, mene nikad nije trenirao, ali kako mi kažu u pitanju je klasični Ajaxov produkt. Posjed, 4-3-3, uvijek za gol više, a pristup što se discipline tiče je tek nijansa. U Ajaxu se od pučkoškolaca do prve momčadi već desetljećima zna red i raspored, na travnjaku i u klubu.

Gledate kako vaši bivši suigrači u Ligi prvaka gaze Reala u Madridu i mislite si...?

- I uživam u nogometu - smije se Murić.

- A je, normalno je da sam pomislio kako sam mogao biti u Madridu. U Rijeci mi je super, to sam i neki dan rekao, ali kad je u pitanju takva pozornica, Liga prvaka i Santiago Bernabeu, ljudski je da čovjeku padne na pamet kako je mogao biti dio toga. No ima vremena. Sada sam na Kvarneru i sve dobro što mogu učiniti dogodit će se u Rijekinom dresu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U Eredivisie imaju pet bodova manje od PSV-a i utakmicu manje, Benficu i AEK-a su izbacili u skupini Lige prvaka, Reala su pomeli u prvoj rundi nokaut faze... Sada je cijela Europa u nogometnoj euforiji s amsterdamskim predznakom, ali sama činjenica da im je prva momčad puna vaših vršnjaka govori da je ovaj Ajax strahovito mlada momčad. Premlada za pohod na vrh Europe?

- A čujte, svima je jasno da su favoriti neke druge momčadi. Iz parova Bayern-Liverpool, Atletico-Juventus, United-PSG pa City i Barcelona za koje se očekuje da prođu Schalke i Lyon, ali... Nikada ne otpisivati Ajax! Kada im se posloži generacija onda bez obzira na mladost imaju šansu otići do kraja. To je čudesna tradicija, to su četiri Lige prvaka u vitrinama, to je naslijeđe jednog Cruyffa, Van Bastena, Rijkaarda, Kluiverta, braće De Boer. Takav klub uvijek je sposoban za vrh vrhova.

Frenkieja de Jonga već su prodali Barceloni. Nema odustajanja od pravila 'sam stvori ili kupi jeftino pa prodaj basnoslovno skupo'?

- Ma kakvi. Nema šanse. To je jednostavno utkano u Ajax, takva filozofija rada i života. Može im se rjeđe ili češće dogoditi istinski velika generacija, ali imali dovoljno novca ili ne, oni nikad neće u ta financijska 'tko da više' nadmetanja. Ajax će obarati rekorde u prodaji i zaradi igrača, a ne u iznosima utrošenim u ulazne transfere. A i zašto bi, ovako im uopće ne ide loše, a? - zaključio je Robert Murić koji je jučer, zajedno sa suigračem Petrom Mamićem dobio poziv u hrvatsku U-21 reprezentaciju za pripremnu utakmicu sa Italijom, 25. ovog mjeseca u Frosinoneu.