Igrao u Dinamu, a sad Juve nudi za njega 22 milijuna eura

Sjećate li se stopera Gabriela Magalhaesa (21)? Mladi Brazilac je prije godinu dana igrao u Dinamu na posudbi iz Lillea, a Juventus sada nudi za njega 22 milijuna eura.

On je 2017. stigao u Modre na posudbu iz Lillea, no odigrao je samo jednu utakmicu, i to protiv Rijeke kada je Dinamo ostao bez pola momčadi zbog ozljeda. Za Dinamo 2 je odigrao deset utakmica, a otkupna klauzula za Brazilca bila je 4,5 milijuna eura. Obzirom na broj nastupa za seniorsku momčad, Modri su odbili platiti traženu svotu i Gabriel se vratio u Lille i pokazao o kakvom dijamantu se radi.

Malo po malo, Brazilac je ušao u prvu momčad gdje je učvrstio svoje mjesto i odigrao je od veljače 14 utakmica, a uspio je i zabiti gol PSG-u za pobjedu. Lille je odigrao izvanrednu sezonu i završio na drugom mjestu.

Kako to uvijek bude, igrači koji ostave sjajan dojam ubrzo postanu lovina na tržištu, a takav je slučaj i s Gabrielom. Kako piše francuski L'Equipe, Juventus je opasno zagrizao za njega i navodno su Lilleu ponudili 22 milijuna eura.

- Sad me zove cijela Europa - priznao je nedavno njegov menadžer Leonardo Cornacini. Prije godinu dana igrao je drugu hrvatsku ligu, a sada ga želi veliki Juventus. Zaista godina iz snova za mladog Brazilca koji je nastavio slijediti svoje snove i došao do transfera karijere.