Igrat će LP: Nikola Vlašić na posudbu u moskovski CSKA

Iako klubovi još nisu službeno potvrdili, Nikola Vlašić (20) iduću sezonu trebao bi provesti na posudbi u CSKA Moskvi.

Trener Evertona nedavno ga je uz još par igrača poslao da trenira s drugom momčadi i tako mu jasno poručio dana njega ove sezone neće računati. Nakon toga Nikolin menadžer krenuo je u potragu za novim klubom u kojem će mladi hrvatski nogometaš igrati i pronašao mu mjesto u doprvaku Rusije.

BREAKING: CSKA Moscow are interested in Nikola Vlasic. Not sure if its loan or permanent. [@_pauljoyce] #DeadlineDay #EFC pic.twitter.com/HDy83X0ng9 — simply EFC (@simplyEFC) August 9, 2018

Vlašić bi u CSKA trebao naslijediti Aleksandra Golovina koji je otišao u Monaco nakon sjajno odigranog SP-a, a mladi bjeloruski trener Viktor Gončarenko navodno je čak inzistirao da se u ugovor o posudbi stavi i otkupna klauzula. Bjelorus je spreman Vlašiću dati mjesto 'desetke', razigravača momčadi, koje je upražnjeno odlaskom Golovina i u ovom trenutku bez njega CSKA ne izgleda dobro.

Nikolu će u ruskom doprvaku dočekati ruski reprezentativci Igor Akinfejev, Mario Fernandes, Alan Džagojev... Velika je stvar za razvoj Vlašića i to što će CSKA igrati Ligu prvaka, a kako je na njegovu dolasku inzistirao upravo trener, to bi trebalo jamčiti da će mladi Hrvat imati priliku pokazati što zna kroz utakmice, a ne samo na treninzima kao u Evertonu. Uz to, CSKA je za njega spreman platiti i 10 milijuna eura, a sve to trebalo bi postati službeno do kraja dana ili najkasnije sutra.