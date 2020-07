'Igrat ćemo najbolji rukomet do sada i osvojiti nekoliko trofeja'

Kostur ekipe je ostao isti, tako da nam je puno lakše slagati ostatak momčadi pa smo se tako i pojačali s nekoliko novih igrača. Ovo je jedan spoj mladosti i iskustva, najavio je 'Cveba'

<p>Treba se brzo prilagođavati ovim nesigurnim vremenima, vjerujem da su se svi dečki zaželjeli treninga i utakmica budući da je stanka bila preduga. Nikad nisam na pripreme došao s ovako puno očekivanja kao ove sezone i nadam se da će nas ova pošast ostaviti da bismo mogli odigrati jednu normalnu rukometnu sezonu. Mislim da ćemo ove godine igrati najbolji rukomet otkad sam ja u Našicama, najavio je u razgovoru za klupski Nexe TV<strong> Hrvoje Horvat, </strong>trener hrvatskih rukometnih viceprvaka iz Našica.</p><p>Nexe već dugi niz godina svoje predsezonsko okupljanje održava u Feričancima na travnatoj podlozi, a tako je i ove godine.</p><p>- Kostur ekipe je ostao isti, tako da nam je puno lakše slagati ostatak momčadi pa smo se tako i pojačali s nekoliko novih igrača. Ovo je jedan spoj mladosti i iskustva tako da možemo otići jako daleko. Uvjeren sam da ćemo ovu sezonu igrati na jednoj visokoj razini i da ćemo osvojiti nekoliko trofeja - kaže 'mali Cveba'. </p><p>Naravno, sezona nije ništa manje neuobičajena za ostale klubove pa tako i za prvaka RK Zagreb, a u svemu zasigurno najviše pate sami igrači.</p><p>- Svi klubovi se moraju nositi s ovakvim atipičnim stanjem i sigurno da to nije lagano igračima, a to im predstavlja jedan veliki izazov. Stariji igrači su u prednosti zbog velikog iskustva dok mlađi trebaju kontinuitet igranja da bi stekli određenu rutinu i samopouzdanje. Zbog toga smo dogovorili i veći broj prijateljskih utakmica koje bismo trebali odigrati u narednom periodu priprema - govori na početku priprema, trener Hrvoje Horvat.</p><h2>Ergoviću treći mandat</h2><p>Dodajmo kako je nedavno održana i izborna skupština kluba te je<strong> Josip Ergović</strong> na njoj izabran za predsjednika kluba po treći put.</p><p>- Nadam se da će ovaj mandat biti još bolji od prošlog, koji je bio bolji od pretprošlog. To znači da RK Nexe još uvijek raste i ide krupnim koracima naprijed. Igrali smo četvrtfinale Probat ćemo napasti Kup Hrvatske, ovoga puta se dogodila situacija na koju nismo mogli utjecati. i imali spremnu ekipu za početak prvenstva - naglasio je <strong>Ergović</strong> po izabranju, a onda naglasio konkretne ciljeve: </p><h2>Pešić pozitivan</h2><p>- Probat ćemo napasti Kup Hrvatske, ovoga puta se dogodila situacija na koju nismo mogli utjecati - najavio je, a onda je stigla i jedna loša vijest: <strong>Živan Pešić </strong>je pozitivan na korona virus.</p><p>- Zbog kluba sam odradio test, iako nisam imao apsolutno nikakve simptome. Međutim, test je pokazao kako sam pozitivan. Nevjerojatno! Primjerice, moja majka i sestra s kojima sam cijelo vrijeme bio kod kuće poslije su testirane i njima je nalaz negativan. Baš mi je sve to nevjerojatno. S nestrpljenjem sam iščekivao početak priprema, kod kuće sam platio i privatnog trenera, individualno radio kako bi bio što spremniji, onda se dogodi ova glupost - požalio se srpski reprezentativac i pivot RK Nexea. </p>