Marcos Senna (44) je kao perspektivni veznjak prije 20 godina došao iz Brazila u Villarreal, a tada nije mogao niti sanjati da će gotovo čitavu nogometnu karijeru provesti u tom španjolskom gradiću s 50.000 stanovnika. Od 2002. do 2013. na travnjaku je sudjelovao u stvaranju povijesti kluba koji je samo četiri godine ranije ušao u Primeru.

Senna je s njime dva puta osvojio Intertoto kup, igrao 2006. u polufinalu Lige prvaka, a s kapetanskom trakom oko ruke predvodio je "Žutu podmornicu" na Maksimiru 2011. godine gdje je zaradio i svoj prvi crveni karton. Sjeća se sunarodnjaka Sammira i žestokog navijanja Dinamovih navijača.

Igrajući u Villarrealu došao je do španjolskog državljanstva pa je 2008. sudjelovao u osvajanju Europskog prvenstva. Sa skupljene 364 utakmice bio je treći igrač s najviše nastupa u povijesti Villarreala dok ga prošli mjesec nije prestigao veznjak aktualne momčadi Manu Trigueros. Senna je danas Villarrealov direktor za odnose s institucijama, a u intervjuu za 24sata ocijenio je Dinamove izglede za prolaz u polufinale Europske lige, ali i pokušao dati odgovor zašto nikada niti jedan hrvatski nogometaš nije zaigrao za taj klub.

Tko prolazi u polufinale, doznat ćemo večeras od 21 sat. Prijenos je na Areni Sport 1.

Kako je prošao boravak u Zagrebu tijekom prve utakmice?

- Zaista sve jako dobro, posebno naravno zbog pobjede (smijeh). Očekivali smo hladnije vrijeme ali nije bilo baš tako hladno. Ali je na terenu bila jako teška utakmica. Pobijedili smo no bila nam je to najteža utakmica dosad. Bilo je komplicirano bez obzira što se Dinamo otvorio u drugom dijelu, i što smo tada imali neke prilike i što smo mogli ostvariti bolji rezultat. Generalno gledano, mislim da je pitanje prolaska potpuno otvoreno.

Kada ste prije deset godina kao igrač gostovali kod Dinama bili ste kapetan Villarreala no isključeni ste bili u 74. minuti. Čega se sjećate iz tog dvoboja?

- Savršeno se dobro sjećam te utakmice. Bio je u Dinamu jedan Brazilac s brojem 10, sada se ne sjećam njegovog imena...

Sammir.

- Da, Sammir. On je bio igrač koji je donosio razliku na tehničkoj razini. Sjećam se te utakmice i zato što sam tada dobio prvi crveni karton kao igrač Villarreala, dotad nikada nisam bio isključen. Osim toga, perfektno se sjećam navijača koji vrše strašan pritisak. Što se mog isključenja tiče, ne bih rekao da nije bila neopravdano, više je to bila moja nesreća. Pokupio sam suparnika pa je sam bio opravdano isključen. A zatim smo izgubili s 2-0.

U uzvratu u Španjolskoj, u grupnoj fazi natjecanja, pobijedili ste 3-0. Tada je Villarreal odigrao ozbiljnije, igralo je više standardnih prvotimaca, je li to presudilo?

- Ne, ne, svaka je utakmica priča za sebe. Kao što sam spomenuo, publika je igrač broj 12. Ne kažem da je Dinamo pobijedio zahvaljujući navijačima ali oni su mu bili plus tada u Zagrebu. Dinamo je ušao izrazito dobro u tu prvu utakmicu a mi nismo. Nikako nismo mogli umanjiti zasluge samog Dinama za taj njegov uspjeh. Jednostavno je imao svoj dan. Kasnije je došao red da se pomučimo pa smo u uzvratu ostvarili dobar rezultat.

Da se vratimo na utakmicu odigranu prije tjedan dana u Zagrebu. Je li dosuđeni penal za Villarreal u 44. minuti bio ključan, ne zbog iskorištenog kaznenog udarca Gerarda Morena, nego zbog promjene ritma i kasnijeg događanja na terenu?

- Utakmica je bila jako izjednačena. Villarreal je igrao dakako uz veći posjed lopte, jer volimo davati ritam utakmicama, no to je često puta varljiv podatak. Protivnička momčad ima drugačiji način igranja, pa čak može biti i opasnija od momčadi koja većinu vremena ima loptu kod sebe. No srećom po nas to nije bilo tako u toj utakmici. Odigrali smo doista ozbiljno, i u obrani i napadu. Usprkos tome Dinamo je imao nekoliko izrazitih prilika za zabiti gol u prvom dijelu ali nije ih uspio iskoristiti. Mi smo zatim zabili taj gol iz penala nakon igranja rukom. Ruka je bila odmaknuta od tijela pa je to bilo za penal, to se danas sudi. Drugo poluvrijeme smo mi odigrali bolje nego prvo. Svi smo se zatim vratili doma s osjećajem da smo mogli zabiti još koji gol. Za Dinamo je bilo normalno da se otvori i krene naprijed kako bi izjednačio, a mi smo s brzim igračima, opasnima u napadu nastojali iskoristiti taj novootvoreni prostor ali nismo uspjeli okončati utakmicu uvjerljivijom pobjedom. No ponavljam, to je bila najteža utakmica u kojoj smo se dosad našli. Siguran sam da su naši igrači svjesni s čime će se susresti u uzvratu a i siguran sam da će Dinamo istrčati s velikom željom za pobjedom, većom nego ikada.

Prošli vikend ste izgubili s 1-2 od Osasune, može li taj poraz psihološki utjecati na igrače jer je prekinut njihov niz od šest pobjeda zaredom?

- Ne, ne bi trebalo utjecati. Nastupili su brojni igrači koji obično ne igraju, Emery je napravio osam izmjena. Osim toga bili smo zaslužili pobijediti u toj utakmici jer smo bili osjetno nadmoćni nad Osasunom. No nogomet je na kraju rezultat, to je ono što ostaje, a mi smo izgubili. Naravno da je poraz unio nezadovoljstvo u momčad ali potrebno je brzo promijeniti čip jer sada dolazi teška utakmica s Dinamom. Moramo joj pristupiti razmišljajući kako je to novih, posebnih 90 minuta, da će Dinamo izaći sa svim raspoloživim snagama po pobjedu jer mora ići po gol ako želi nastaviti sanjati o prolasku u polufinale.

To što je Emery odmarao neke ključne igrače poput Morena i Triguerosa pokazuje koliko je Villarrealu važan rezultat u Europi? Da želi osvojiti Europsku ligu?

- Vratili smo se s teškog gostovanja umorni i bilo je potrebno odmoriti neke ključne igrače. Trebalo ih je sačuvati da svježiji, s većom snagom, odigraju uzvrat s Dinamom. Igrači koji su u nedjelju nastupili protiv Osasune odigrali su doista dobro, zaslužili pobijediti, a to bi jasno bila idealna situacija. U tom bi smo slučaju bili ispred Betisa i Real Sociedada, dviju momčadi s kojima se natječemo za peto mjesto u prvenstvu. Sada imamo bod zaostatka za njima. Unatoč tom porazu ostalo nam je to zadovoljstvo, barem navijačima, da sada s odmornim igračima možemo igrati protiv Dinama. Oni koji su igrali u Zagrebu sada će opet zaigrati odmorni.

Kakva se igra može očekivati od Villarreala. Villarrealov bivši branič Pepe Serer (1995. do 2000. godine) je rekao da ista kao u Zagrebu jer Villarreal po njegovom mišljenju niti ne zna igrati drugačije. Dakle s većim posjedom lopte i puno dodavanja.

- Očekujem da će Emery napraviti sve isto kao u prijašnjim rundama Europske lige. Bili smo pobijedili u gostima protiv Salzburga i kijevskog Dinama pa smo u uzvratu doma opet pobijedili. Sada je potrebna ista dinamika, izaći po novu pobjedu, težiti zabijanju gola u svakom trenutku. Ne izađemo li s namjerom da pobijedimo i u ovoj utakmici, sigurno ćemo izgubiti.

Vi ste u Villarrealu od njegovih početaka kao velike ekipe. Je li tijekom tog vremena Villarreal promijenio svoj stil igre ili se oduvijek igralo na isti način?

- Na početku, kada sam ja došao 2002. godine, borilo se kako se ne bi ispalo u drugu ligu. Dolaskom Manuela Pellegrinija (od 2004. do 2009. godine) promijenio se stil igre, počelo se igrati uz više dodavanja, stvorena je metodologija. Villarreal se tada promijenio. Zatim je došao Marcelino (od 2013. do 2016.) koji ima svoj specifičan stil, čeka protivnika pa brzo izlazi prema naprijed, i to mu je išlo jako dobro ovdje. No svi ostali treneri nastojali su da Villarreal ima što više loptu u svom posjedu, da Villarreal upravlja utakmicom a s Emeryjem (od srpnja 2020.) nije puno drugačije. On je trener koji voli imati loptu, traži što bolje upravljanje njome.

Iz podmlatka je u sadašnjoj momčadi desetak igrača. U Villarrealovoj školi od najranijih dana uče se takvoj igri? Je li to nešto što definira Villarreal kao klub?

- Da, ako pogledate omladinski pogon, od najmlađih dječaka postoji ista linija na kojoj se zasniva igra. Villarreal je već jedan od klubova s najboljim podmlatkom, uvijek na turnirima dolazi do završnice, u finale, osvaja trofeje upravo zato što je stvorio svoj stil. Ti igrači zatim ulaze u prvu momčad pa klub tako stvara svoje igrače.

Osim tih brojnih domaćih igrača u prvoj momčadi je priličan broj Južnoamerikanaca. No od osnutka kluba 1923. godine nikada ondje nije igrao niti jedan hrvatski igrač. Znači li to da vam taj dio Europe nije u fokusu prilikom izlaska na tržište ili je naprosto slučajno tako?

- Villarreal gleda i traži igrače generalno, globalno. To što niti jedan hrvatski nogometaš još nije došao je zanimljivo jer iz Hrvatske uvijek izlaze jako dobri igrači. Uostalom i "Zlatna kopačka" je došla od tamo (Luka Modrić). Prije ili kasnije će doći netko. Villarreal će nastaviti kao i dosad tražiti igrače, ovo je klub s nogama čvrsto na zemlji i radi doista dobar posao na tržištu. Prati kvalitetne igrače bez obzira bili oni na istoku Europe ili jugu Brazila ili pak u Argentini. Vjerujem da će doći trenutak kada ćemo postići neki sporazum i s hrvatskim nogometašem.

Ima li u sadašnjoj Dinamovoj momčadi neki igrač koji vam se sviđa, ne možda da bi ga doveli, nego netko tko je kvalitetan za igrati u španjolskoj Primeri ili netko tko se možda istaknuo u posljednje vrijeme?

- Ne bih vam znao reći ime, ali svidjela mi se jako "desetka", mladi dečko s dužom kosom, bio je zamijenjen.

- Lovro Majer - dodali smo.

- Da. Vidio sam dobru i organiziranu momčad Dinama, također su mi se svidjela oba bočna igrača, jako brza, lijevi bek je također odigrao dobro. Naš krilni napadač je Chukwueze zaista sjajan igrač, a taj je mladić odigrao dobro protiv njega, potentan je. Zaključno, meni se jako svidjela Dinamova ekipa, ondje su igrači izuzetno visoke razine.

Tijekom igračke karijere odigrali ste 28 utakmica za reprezentaciju Španjolske, s njom osvojili Europsko prvenstvo 2008. godine, pa ju dobro poznajete. U njoj u posljednje vrijeme sve veću ulogu ima Dani Olmo koji je igrao u Dinamu. Kada je odlazio iz Dinama spominjao se interes raznih klubova. Je li postojao interes Villarreala za njim? I kako vam se on čini?

- Sada je njegov trenutak. U nogometu moraš dočekati svoj trenutak a njegovo vrijeme je došlo. Kada je riječ o dovođenju igrača ja se time ne bavim u klubu, puno puta takve stvari ne prođu preko mene, pa stvarno ne znam je li postojao svojedobno interes za njime.

Približava se Europsko prvenstvo, kako ocjenjujete Olmove igre?

- Kao što sam rekao, došao je njegov trenutak i sada ga treba iskoristiti. On je sada u jako dobroj formi a Europsko prvenstvo se približava. Ja da sam na mjestu izbornika vodio bih one koji su u odličnoj formi, a on to jest.

Osim nogometnog stila Villarreala, u inozemstvu je poznata njegovo konstantno igranje u Europi. Vi ste kao igrač Villarreala osvojili dva naslova Intertoto kupa ubrzo nakon što ste stigli u klub. Momčad je zatim ukupno četiri puta ispadala u polufinalima Europske lige i Lige prvaka. Sada je pak kao cilj postavljeno osvajanje europskog trofeja. Kako je išao taj europski put?

- U Villarrealu se svih tih godina dobro radilo. Momčad je vidljivo rasla, kako ste dobro rekli, a sada je došao trenutak da se okruni. Ili nacionalnom ili međunarodnom titulom. Prije ili kasnije ona će doći. Nadam se već ove sezone, ali mi ćemo nastaviti raditi na tom cilju što god da se dogodi u utakmici s Dinamom. Smatram da je došao trenutak da Villarreal konačno osvoji neku titulu (pobjede u Intertoto kupu ne doživljavaju kao pravu titulu) zbog svega što je dosad napravio.

Bili ste 2006. u polufinalu Lige prvaka izgubili od Arsenala (0-1 u gostima, 0-0 doma). Kako danas gledate na taj dvoboj u kojem ste osobno sudjelovali?

- Takvi tipovi utakmica na ispadanje se ne igraju 90 minuta nego 180. Arsenal je zasluženo prošao dalje, mi smo u uzvratu bili puno bolji od njih. No općenito gledano bio je to izjednačen dvoboj i da smo otišli u finale ne bi bilo čudo. Njihov vratar je obranio penal našem velikom igraču Riquelmeu, mnogi su rekli da je Riquelme loše izveo taj kazneni udarac no zaslugu treba pripisati vrataru. Nije to bila nikakva loša sreća nego kvaliteta Arsenala.

Ako eliminirate Dinamo ponovo ćete se u polufinalu susresti s Arsenalom. Osim toga to bi bio veliki motiv Emeryju kojem je Arsenal dao otkaz u studenom 2019. pa je pola godine kasnije došao u Villarreal. Gledate li na to kao priliku da svi zajedno uzvratite udarac Arsenalu?

- Da, očito je da bi bilo lijepo igrati s njima ali mi prvo moramo pobijediti Dinamo (smijeh). Mi smo itekako svjesni da nas sada čeka teška utakmica s Dinamom bez obzira što igramo doma. Momčadi koje u ovo pandemijsko vrijeme igraju doma nemaju baš prednost domaćeg terena jer nema publike. Nadam se da ćemo proći Dinamo, vidjet ćemo, ali ako se to konkretizira...no i Arsenal mora svladati Slaviju. U Londonu se uvalio u neprilike (smijeh). Arsenalu će biti teško u gostima (nakon 1-1) pa ništa nije gotovo u tom susretu. Sada mi se ne sviđa govoriti o Arsenalu jer niti smo mi prošli u polufinale niti sam siguran da će Arsenal proći. Vidio sam nešto iz te Arsenalove utakmice, i zaista je zaslužio puno više nego to odražava krajnji rezultat, ali to je nogomet. Priče tko je što zaslužio padaju u vodu. Treba zabiti golove i proći.

Ove sezone su klubovi poput Dinama i Slavije iznenadili Europu. Jesu li i vas?

- Ne jer se u Europskoj ligi, puno češće nego u Ligi prvaka, pojavljuju iznenađenja. Već godinama momčadi, koje se općenito ne smatra velikima, iznenađuju i dolaze daleko u natjecanju. Ove godine se to nastavlja. Kada kažem da iznenađuju ne mislim da su to loše ekipe nego zbog svojih ranijih rezultata u Europi.

Nakon ždrijeba koji je spojio Villarreal i Dinamo u četvrtfinalu izjavili ste da ste u prednosti jer uzvratni susret igrate doma. Da igrači poznaju svaki metar svog travnjaka. Mislite li tako i sada?

- Da, mislim. Poznavanje svakog metra svog terena je plus. Osim toga, igračima domaći teren daje puno više samopouzdanja. Igrališta obično imaju iste mjere, iste propozicije, ali to nije tako (smijeh). Evo recimo teren u Maksimiru ima prostora okolo, ondje je atletska staza. A to znatno mijenja stvari. Kako igrač odmjerava svaki korak kada se nalazi u blizini. Mi u Villarrealu nemamo takvu stazu, na svom terenu (s tribinama blizu travnjaku) igramo dugo pa sam uvjeren da nam je to sada prednost u uzvratu.

Villarrealu bi osvajanje Europske lige donijelo mjesto u Ligi prvaka iduće godine. Zato vam je to posebno bitno osvojiti naslov?

- Preko španjolskog prvenstva nam je nemoguće doći do Lige prvaka. Ne znam hoće li pobjedniku Europske lige pripasti mjesto u Ligi prvaka, zaista nemam pojma (smijeh). Ako je to tako to nam je jedina šansa jer se mi u Španjolskoj natječemo s Betisom i Real Sociedadom za peto mjesto. Vodeće četiri momčadi su se previše odvojile a preostalo je samo osam utakmica.

Je li danas tako izražena razlika u kvaliteti tih velikih - Real Madrida, Barcelone, Atletica i Seville - u odnosu na vas? Mnogi smatraju da po igračima Villarreal ima ekipu za Ligu prvaka...

- Ako su toliko ispred nas to jest zbog nečega. Villarreal je poviješću i proračunom iza tih klubova ali recimo nije osjetno ispod Seville. Pa ni ispod Atletica premda on ima dobre igrače. Rekao bih da su Barca i Real Madrid liga za sebe iako je Atletico trenutačno vodeći i ozbiljan kandidat za naslov. Da pobijediš te dvije ekipe moraš odigrati savršeno dok su susreti s ovim ostalima podjednaki.

Tko će biti prvak po vama?

- Jako je izjednačeno. Mislim da će se odlučivati o pobjedniku u zadnjem kolu.

Kakav Villarreal vidite u budućnosti? Može li doći na razinu ova četiri spomenuta kluba?

- Na razini publike ne može jer Villarreal ima 50.000 stanovnika, to je gradić. No doći do te razine da to bude klub s titulama naravno da da. Ponavljam, imamo sjajnu ekipu, dobar proračun, pa zašto ne? Mi ranije nismo imali ovakav proračun pa smo dosezali treće, četvrto mjesto, jednom smo bili čak drugi, dok su se veliki borili za važne naslove. Sada s poboljšanim proračunom to više nisu pusti snovi nego izgledna stvarnost. Osvojimo li ove godine svoju prvu titulu, Europsku ligu, to će biti poput skidanja ruksaka s leđa napunjenog teretom.

Impresivno je što se klub iz tako malog grada natječe za naslove u Europi.

- Nevjerojatno. Ja kada sam dolazio iz Brazila nisam niti sanjao da bih mogao završiti u europskom klubu iz mjesta s 50.000 stanovnika. I ne samo to, nego da ću ostati toliko dugo, praktično čitavu karijeru. Villarreal je klub u kojem sam najviše sezona odigrao, pustio korijene te ostao s obitelji.

I vjerojatno ćete i ostati u klubu?

- Nadam se (smijeh). Dok god su zadovoljni sa mnom. Vjerujem da ću ostati jer je Villarreal više od kluba, obično govorim da je to obitelj.

Želite li dodati nešto za kraj?

- Ma ne, sve je redu, a osim toga sada se moram presvući pa sina odvesti na trening u Villarreal?

Jasno je, dakle, da Villarreal ima budućnost (smijeh)

- Nadam se...Nadam se da će mi vratiti sve što sam uložio u njega (smijeh). Ma šalim se, jako je mali. Ima deset godina a ovo mu je druga godina u klubu.