Ima još ulaznica za Villarreal! Hajduk pustio novi kontigent

Na Poljud dolazi prošlosezonski polufinalist Lige prvaka, momčad vrijedna 340 milijuna eura, ali da stiže i Manchester City, navijači Hajduka vjerovali bi u čudo. I naravno, karte bi se razgrabile u sekundi.

Hajdukovci će u četvrtak od 21 sat na krcatom Poljudu dočekati Villarreal u uzvratnom susretu play-offa Konferencijske lige. Španjolci dolaze s prednošću 4-2, zaostatak koji će, realno gledano, Splićani teško nadoknaditi, ali bez obzira na to, optimizam među navijačima ne jenjava. Pa ako ćemo uspoređivati, manja vjerojatnost bila je da će Gzira izbaciti Hajduk, nego 'bili' Villarreal. Čuda su moguća.

Poljud će gorjeti i na krilima vatrene atmosfere, sjajne predstave na terenu i uz malo sportske sreće, sve je moguće. Huk s tribina povest će igrače od prve minute, a za one koji još nisu kupili kartu, evo i dobrih vijesti. Iako je još prošli tjedan, uoči prve utakmice, većina ulaznica razgrabljena, karata još ima, ali ne zadugo!

Zbog Uefine kazne, Hajduk je morao smanjiti kapacitet za 3000 sjedala, prvotno su zatvorili po jedan sektor na zapadnoj i istočnoj tribini, ali kako navijači Villarreala neće doći u Split, odlučili su zatvoriti sektor na jugozapadu, gdje se inače nalaze gostujući navijači pa je tako sektor na Zapadu opet u funkciji i klub je pustio nove ulaznice u prodaju.

- U prodaju je pušten i dodatni kontingent ulaznica za uzvratnu utakmicu Play-offa Konferencijske lige Hajduk - Villarreal koja je na rasporedu u četvrtak s početkom u 21 sat na Poljudu. S obzirom na to da neće biti gostujućih navijača na ovom susretu, zatvoreni će biti ulazi A (jugozapad) te ulaz T (istok) sukladno odluci UEFA-e u kojoj je kapacitet Poljuda umanjen za najmanje 3.000 sjedećih mjesta. Kao i do sada, do dana utakmice, pravo kupnje ulaznica imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice samo u slučaju da se iste do tada ne preuzmu/prodaju - objavili su iz kluba.

Utakmica počinje u četvrtak u 21 sat, a sudit će Latvijac Andris Treimanis.

