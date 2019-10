'Ima razbijenih glava i ozljeda, uzeli smo na kraju krvavi bod'

Mladi dinamovci i po drugi put ove sezone remizirali su u skupini Lige prvaka mladih. Nakon pobjede nad Atalantom i remija sa Cityjem, momčad Igora Jovićevića uzela je i bod protiv Šahtara u Ukrajini. U odnosu na utakmicu u Manchesteru, Dinamo je ovaj put bio puno bolja momčad, ali svejedno im je jako malo falilo da dođu do tog drugog gola i konačne pobjede. No trener mladih dinamovaca ipak može biti zadovoljan jer njegova momčad i dalje nema poraz nakon tri kola.

- Nogomet nekad ode na drugu stranu. U Cityju smo trpjeli, moglo je otići na drugu stranu, možda da nam se vratilo kroz dobru igru i dobar gard. Pokazali smo da smo dobra ekipa, bili smo agresivni u prvom dijelu. Nismo im dali da dođu do gola. Imali smo šanse, šteta što nismo bili lucidniji. Sačekat ćemo ih za 14 dana u Zagrebu i vjerovat ćemo u pobjedu kao što smo i danas. Bod je bod, pogotovo vani - rekao je Jovićević.

Domaćini su poveli golom Bondarenka iz penala, a samo pet minuta kasnije Janković je izjednačio na 1-1. Dinamo je od 65. minute igrao s igračem više, ali falilo je zrno sreće.

- Moramo biti zadovoljni. Najviše zbog imidža koji smo dali danas. Oni predstavljaju top u ovom dijelu Europe, imaju najbolje što se može kupit, došli smo u njihov dom i njihovo dvorište i nametnuli smo se. Tako da ne mogu biti zadovoljan rezultatom, ali mogu biti zadovoljan pristupom i imidžom. Bilo je danas jako puno duela, ali to je kada se bacaš na glavu, a ni to nije garancija da možeš do pobjede. Uzeli smo krvavi bod koji je mirisao na nešto više, a ima tu i razbijenih glava. Okrećemo se uzvratnoj utakmici za 14 dana kada oni dolaze kod nas - rekao je trener Dinamove mlade momčadi.

Dinamo nakon 3 kola ima pet bodova i nalaze se na prvom mjestu svoje skupine. U drugom susretu ove grupe Manchester City gubi kod kuće od Atalante 2-1