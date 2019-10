'Imali smo otvorenu utakmicu sve do 95., da je bar bio faul...'

Možda smo u najboljoj fazi naše igre primili gol, bili smo stabilni defenzivno do tog gola. Da nije tog gola bilo, tko zna što se sve moglo dogoditi, rekao je trener Dinama Nenad Bjelica za PlanetSport nakon poraza Dinama od Manchester Cityja (2-0) u drugom kolu grupne faze Lige prvaka.

Dinamo se držao jako dobro, sve do 66. minute, a onda se ukazao Raheem Sterling koji je i ovaj put pokazao nevjerojatnu klasu. No unatoč tome, 'modri' su manjak kvalitete nadoknadili trkom i srčanošću i bili jako blizu boda.

Foto: CARL RECINE

- Bili smo dosta dosta nervozni na početku utakmice, dolazili su do prilika zahvaljujući našim greškama, a ne svojim akcijama. U tom trenutku kada je pao gol utakmica se promijenila i probali smo s izmjenama, riskirali smo sve, nije mala stvar imati otvorenu utakmicu protiv Cityja do 95. Mi smo to imali. Tko zna što bi se dogodilo da smo dobili onaj faul na Periću. Sudac ne bi pogriješio da je dao faul na njemu - kazao je Bjelko.

Dinamo je na kraju utakmice pokušao iz kontre ugroziti Engleze, a bili su jako blizu nakon što je Perić srušen na vrhu šesnaesterca i stvorila se potencijalna prilika iz prekida, no sudac je pokazao da se utakmica nastavi i tako nanio ljutnju na Dinamovu klupu. No i sam Bjelica je svjestan da je i poraz od 2-0 od ovakvog protivnika velika stvar.

Foto: Reuters

- City je jednostavno kategorija više, to su i pokazali. Morate kompenzirati protiv ovakvih protivnika manjak kvalitete s puno trke, treba sreće, dobar golman, Livaković je bio sjajan. Nešto su i oni promašili. Nitko ne može ovdje očekivati pozitivan rezultat bez sreće. Mi smo imali neke šanse, ali premalo. To je jer je City moćan, a ne jer moji dečki nisu htjeli. Dobro, imaju ofenzivne kvalitetne igrače, tko god igra igraju jako dobro. Sterling je jedan od najboljih u Cityju, da smo bolje ušli u blok, ne bi ni zabio gol. To je nogomet, treba im čestitati - rekao je Bjelica pa dodao:

- I u tim minimalnim situacijama u napadu mogli smo možda bolje odigrati, ali to je nogomet. Nemam što prigovoriti dečkima, borili su se kao lavovi. Ne bih si oprostio da nisam probao prije kraja riskirati. Imali smo tu zadnju dugu loptu na njihov šesnaesterac, možda smo mogli iznuditi faul. Nažalost, primili smo gol iz kontre.

U drugom susretu ove skupine Šahtar je dobio Atalantu 2-1, a Bjelica smatra da je to dobra vijest za njegov klub.

Foto: CARL RECINE

- Mislim da je to dobar rezultat za nas jer Atalanta igra dvaput sa Cityjem, a tu očekujem pobjede Cityja. Mi igramo dvaput sa Šahtarom i ako tu ostvarimo dobre rezultate, onda s dobrim raspoloženjem idemo u Milano. Možda ćemo biti u dobroj situaciji i sa šest bodova. Te utakmice sa Šahtarom mogu puno toga odlučiti - zaključio je Bjelica.

Sada se Dinamo mora posvetiti HNL-u, a za tri tjedna će 'modri' gostovati kod Šahtara u 3. kolu Lige prvaka.