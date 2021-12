Hoće li Dinamo proljeće dočekati u Europskoj ligi ili Konferencijskoj ligi, doznat ćemo u četvrtak od 21 sat kada hrvatski prvak gostuje kod West Hama u posljednjem kolu grupne faze Europske lige.

Turbulentno je razdoblje iza 'modrih'. Momčad je ušla u seriju loših rezultata, Damir Krznar podnio je ostavku nakon ispadanja iz Kupa te je na vruću klupu zasjeo Željko Kopić. No, nije upalila šok terapija. Hajduk je nakon dugo vremena dominantno protutnjao Maksimirom i pobijedio 2-0 u najvećem hrvatskom derbiju.

Potreslo je to sve u Maksimirskoj 128. Dinamo ne izgleda dobro, djelovao je beskrvno, bezidejno i jako loše u posljednjih nekoliko utakmica. I morat će novi trener jako puno toga promijeniti ako klub želi do pozitivnog rezultat protiv londonskog kluba.

- Europska utakmica, West Ham je tradicionalni engleski klub s bogatom povijesti, igraju jako dobru sezonu. Svi osim Petkovića i Franjića su na dispoziciji, momčad je motivirana, kvalitetno smo pripremili utakmicu. Očekujem da ćemo biti u pravom izdanju, ulog je nastavak natjecanja u Europskoj ligi. Vjerujem da ćemo svi napraviti sve što je u našoj moći da odigramo odličnu utakmicu bez obzira u kojem sastavu će West Ham zaigrati. Da budemo pravi i da dođemo do rezultata koji nam osigurava nastavak natjecanja u Europskoj ligi - kazao je na press konferenciji Željko Kopić koji će u četvrtak debitirati u grupnoj fazi europskog natjecanja.

Nije bio zadovoljan izvedbom protiv Hajduka, ali nada se kako će brojni sastanci s igračima podignuti momčad.

- Napravili smo analizu i usporedbu načina na koji smo pripremali utakmicu i što smo od toga sproveli u djelo i što je izostalo. Razgovarao sam s igračima maksimalno otvoreno, da vidimo gdje su problemi. I što se tiče taktičkih problema u igri i što se tiče nekih drugih stvari, mislim da smo iz tih razgovora izvukli maksimum u ovome trenutku. Feedback kod ekipe je jako dobar, razgovarali su međusobno. Ono što vidim u svlačionici je da ima jako puno kvalitetnih i karakternih igrača i postoji odlučnost da se stvari okrenu nabolje. Mislim da ćemo protiv West Hama izgledati daleko bolje nego što je to bilo u prošloj utakmici - rekao je Kopić.

Veliki hendikep je izostanak Brune Petkovića kojeg nema zbog zdravstvenih problema, no ima Dinamo municije i u ostalim igračima.

- Bruno nije s nama zbog zdravstvenih razloga. On nam je jako bitan igrač, svojom kvalitetom i svojom pojavom na terenu. Ali vjerujem da ćemo kao momčad imati kvalitetan odgovor i da ćemo kompenzirati njegov izostanak. Da će svaki igrač biti na najboljoj razini.

Dinamo je osigurao proljeće u Konferencijskoj ligi, ali baš nitko u klubu nije slavio nakon remija s Genkom u prošlom kolu. Svima su se povećali apetiti nakon sjajnih rezultata u prethodnim sezonama i upravo zbog toga bi ispadanje iz Europske lige bilo veliko razočaranje za klub.

- Razmišljam da ostvarimo pozitivan rezultat. To je velika stvar za klub ako dočekamo proljeće u Europskoj ligi. Želimo igrati kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat kako bismo izašli iz rezultatske krize. Imamo puno motiva i sami sebi stvaramo pritisak da sutra dođemo do pravog rezultata bez obzira na to što smo osigurali proljeće u Europi - zaključio je Kopić.

Društvo mu je pravio i Luka Ivanušec. Za početak je rekao koju riječ o igračima West Hama.

- Tehnički agresivni igrači, jako spremni i fizički dominantniji. To je najdominantnija liga što se tiče fizike na svijetu. Jako je teško igrati protiv takvih ekipa, ali naravno da se možemo prilagoditi kao što smo pokazali protiv Tottenhama da se može igrati sa svima. Isto tako se može igrati i s West Hamom - kazao je igrač Dinama.

Dinamo je drugi na ljestvici s dva boda više od Genka. Za prolazak u eliminacijsku fazu Europske lige bit će mu dovoljan i bod, ali mogao bi proći i s porazom. No, u tome slučaju belgijski klub ne smije slaviti protiv bečkog Rapida.

- Igramo protiv sjajne ekipe. Moramo biti pravi sutra, izaći bolje nego što je to bilo u prošloj utakmici. Velika je motivacija igrati na ovakvom stadionu protiv ovakvog kluba. Europska liga, to su stvari koje nas moraju motivirati da izađemo agresivni, čvrsti, puni volje i želje i da napravimo taj rezultat koji želimo da prođemo grupu Europske lige - rekao je Ivanušec.

Dinamo nije igrao dobro u posljednje vrijeme, a nisu ga pratili ni rezultati. Ivanušec se nada kako će im učenje iz tih pogrešaka biti putokaz kako se izvaditi iz crne rupe.

- Imali smo ozbiljne razgovore, trener nam je ukazao na pogreške. Napravili smo analizu, vidjeli smo pogreške i nadam se da ćemo iz toga naučiti. Vidjeli smo što sve ne smijemo raditi, sada moramo naučiti pouke i svima će nam pomoći da budemo bolji.

Ivanušec je postao Dinamova katica za sve. Malo je na desnom krilu, malo na lijevom krilu, malo u sredini. No, za igrača njegovog talenta i ogromnog potencijala, pitanje je koliko je pametno stalno mijenjanje pozicija. To se osjeti i na njegovoj formi jer već neko vrijeme nije na najboljoj razini.

- Možda igraču nekada nije dobro mijenjati pozicije. Ja to gledam kao priliku da učim igrati više pozicija. Sigurno će mi dobro doći u budućnosti da sam probao igrati više pozicija i da se učim snalaziti na svakoj od njih. Gledam da mi je to dobra stvar za razvoj - završio je Ivanušec.