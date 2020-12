'Imam bombu! Znao sam da je Mamić bolji trener od Bjelice'

<p>Sine moj, ovo je čudo, javio se, a tko drugi, nego<strong> Ćiro Blažević.</strong></p><p>Jedva da je jednom zazvonilo, a on je već bio u elementu.</p><p>- Znaš, ponosan sam na naš <strong>Dinamo</strong>. Pa ovo je veličanstveno. Na ovakav način pobijediti jedan Feyenoord - govori Ćiro i nastavlja:</p><p>- Ja sam se naživcirao, bio sam na iglama do posljednje minute. I da otkrijem nešto, skočio sam kad je mali Majer zabio gol za 2-0. Majke mi, bio sam u zraku. Eto, koliko sam bio napet i koliko mi ova pobjeda Dinama znači.</p><p>Ćiro je nahvalio svojeg bivšeg igrača, Zorana Mamića, oduševio ga je taktikom.</p><p>- Zoran je baš odličan trener. Kako je samo majstorski smjestio velikom treneru Dicku Advocaatu. Znao sam oduvijek da je dobar, ali sad je pokazao klasu više - rekao je Ćiro, a onda je u svojem stilu ponudio “bombu”.</p><p>- Evo, nešto, da se idućih dana priča o tome. Da serviram jednu ‘bombu’. Sine, ja sam oduvijek znao da je <strong>Zoran Mamić</strong> bolji trener od <strong>Nenada Bjelice</strong>. Eto, to sad govorim javno, dobar je Nenad, ali je Zoran bolji - rekao je Ćiro i za kraj uz osmijeh imao malu kritiku:</p><p>- <strong>Mamiću</strong>, neka Bruno ne puca penale, sad je zabio, ali ne zna ih pucati. Ima i boljih.</p><p>Pitali smo ga zašto?</p><p>- Nekako je prelagano prišao lopti, prelagano pucao tako važan penal. Petković je igračima, ali neka Zoran nekoga drugog odredi za penal.</p>