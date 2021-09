Ima još stranica koje ću ispisati, rekao je Novak Đoković nakon poraza u finalu US Opena pa priznao zašto je zaplakao: Pritisak i očekivanja uoči ovog turnira bili su ogromni, sve me to iscrpilo

Inače nije tip koji često plače na mečevima, ali u New Yorku je bio potpuno shrvan. Kad je vratio jedan break zaostatka u trećem setu i kad je Rus imao drugu priliku odservirati za titulu, tribine Arthur Ashea skakale su bodreći Novaka i tražeći preokret. Novak Đoković je jecao na klupi, a meč još nije bio gotov. Nije išlo, Daniil Medvjedev završio je posao za nešto više od dva sata pobijedivši 6-4, 6-4, 6-4 i osvojio US Open, prvi Grand Slam u karijeri. Nole je sanjao da će postati prvi čovjek nakon Roda Lavera 1969., i tek drugi tenisač u otvorenoj eri s kalendarskim Grand Slamom. Ali Rus je bio nemilosrdan. POGLEDAJTE VIDEO: Đoković u Zadru - Osjećam olakšanje. Zapravo ne olakšanje, nego rasterećenje otkad je završio posljednji poen. Pritisak i očekivanja bili su ogromni prije i za vrijeme ovog turnira. Koliko god sam pokušao ostati u sadašnjem trenutku, usredotočen na idući korak, cijeli taj proces puno iscrpljuje - priznao je Đoković. Odmah nakon meča rekao je kako je najsretniji čovjek na svijetu jer ga je njujorška publika dirnula, što nije osjetio nikad u Flushing Meadowsu, ali nešto kasnije ipak je priznao: - Osjećam razočaranje i tugu jer sam propustio veliku priliku. Nije lako podnijeti ovakav poraz, osjećam gorčinu u ustima. Zašto je plakao? - Emocija je bila jaka i jedinstvena, nikad nisam doživio nešto slično ovdje, u New Yorku. Skupilo se sve što sam posljednjih godina doživljavao ovdje u velikim mečevima. Osjećam da nisam zasluživao tretman koji sam često dobivao, a sad se sve preokrenulo. Osvojio je tri od četiri Grand Slama, ali je zapeo na zadnje dvije velike stepenice. Ostao je bez medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju, izgubio i finale US Opena. - Naravno da me boli, čovjek sam i imam emocije, ali podsjećam sebe koliko nevjerojatnu sreću imam u životu. Bog i anželi podržavali su me svih ovih godina i na tome sam im vječno zahvalan. I zbog toga sam i ovdje, da se razumijemo. Ima još stranica koje ću ispisati. Na kraju konferencije za medije spomenuo je obitelj. - Naravno, život je potpuno drugačiji. Ja sam i suprug i otac, imam druge prioritete kad pogledate život u cjelini. Želio bih više biti s djecom, to sam sebi obećao jer... Odsustvo me dosta boli. Uh, oprostite - rekao je Nole kroz suze i potresen zaključio obraćanje.