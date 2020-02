Imam istu tetovažu kao brat i mama i volim slušati Olivera...

Dani Olmo od prošlog je tjedna i službeno član RasenballSport Leipziga. Španjolski nogometaš napravio je veliki korak u svojoj karijeri, nakon 5,5 godina napustio Dinamo. Istina, nije mu bilo jednostavno oprostiti se od dosadašnjih suigrača i prijatelja, no stiglo je pravo vrijeme za rastanak s 'modrima'.

A proteklih dana na YouTubeu je izašla 'Nogometna priča', vrlo zanimljiva emisija Roberta Knjaza koji je ovoga puta predstavio Danija Olma. Ako još niste, preporučamo, pogledajte...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prvo sam naučio engleski jezik, ali svi su mi pomogli, od suigrača, trenera, stožera. Najteža hrvatska riječ? Hm, to bi bio neki glagol, možda "htjeti". Ili riječ "džep", to mi je malo komplicirano kada idu slova "d" i "z" zajedno, ali dobro je. Najlakše riječi? Pa one koje sam prve naučio poput "bok", "dobar dan" ili "hvala" - kaže Dani Olmo koji primjerice nije znao što znače riječi "gablec", "marenda" ili "klopica".

Dani je sam priznao kako riječ Olmo na španjolskom jeziku označuje jednu vrstu drva (brijest), najdraže hrvatsko jelo mu je janjetina koja je po njemu mekanija nego u Španjolskoj. I potpuno drugačija. Sviđa mu se Jadran, pogotovo Medulin, dok mu je životna želja biti sretan. Najmrži odjevni predmet su mu rukavice, dok je prošle zime napravio istu tetovažu kao brat i mama.

Na curama prvo gleda oči, pa kakav imaju stil, a vjeruje kako je bolji nogometaš nego što je to bio njegov otac Miguel.

- Nisam ga gledao, ali znam priče kakav je on bio. Imao je veliko srce, ali i dalje mislim kako sam ja bolji nogometaš. On je ipak bolji kao trener. Autogrami? Dijelim ih dosta, ali nažalost više dečkima nego curama - sa smješkom je rekao Olmo, pa dodao:

Dani Olmo je kod Knjaza prošao i 'tečaj španjolskoga'.

- Što mi najviše nedostaje iz Španjolske? Obitelj. Siesta? Ma ne, to se može i u Hrvatskoj odraditi, ali ja ne spavam previše, samo preko noći. Kastanjete? Neee, nije to moja vrsta zabave, time se više u Španjolskoj bave starije generacije, moj djed to voli. Vino Tinto? Ne, hvala, ja ne pijem. A paella? E, ona mi ponekad nedostaje, dobro dođe tijekom ljeta - priča Olmo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mladom nogometašu je dječački uzor bio Diego Forlan, iza njega su mu oduvijek dragi bili Leo Messi i Andres Iniesta. Voli zagrebački centar grada, Cvjetni trg, ali i Jarun.

- Što će mi nedostajati iz Zagreba? Hm, možda riječ 'kaj'. Nije da ju često govorim, ali puno igrača iz svlačionice ju koriste, pa sam se i ja naviknuo na nju. Sigurno ću se jednog dana vratiti u Hrvatsku, želim ovdje kupiti kuću - tvrdi Olmo.

Dani Olmo nikada nije bio zaljubljen, a jedina ljubav u njegovom životu je - njegova majka. Iako priznaje, Zagrepčanke i Hrvatice su jako lijepe. Španjolac nije niti znao tko je Mišo Kovač, a od hrvatske muzike sluša:

- Olivera Dragojevića, sviđaju mi se njegove pjesme poput 'Cesarice' ili 'A kad mi dođeš ti'. Da, volim i Petra Grašu, kao i klapu Intrade. Sviđaju mi se dalmatinske pjesme - kaže Olmo koji ozbiljno prati i modu.

Slobodno vrijeme koristi gledajući neke stvari po YouTubeu ili Netflixu, najdraža mu je serija 'La casa de papel', a pratio je 'Stranger Things' i 'Dark'. Dani Olmo kod Roberta Knjaza je tehnicirao u tramvaju, igrao asocijacije, pa čak i crtao Nenada Bjelicu. Trener Dinama vidio je svoj crtež, pa samo prokomentirao:

- Dani, ne igraš u nedjelju!