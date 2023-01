Svađa u Dinamu! Antolić mi je uhitio sina! Vlak: 'Za trenere kaže da su lopovi i narkomani'

Predsjednik Dinama Mirko Barišić organizirao je tajni sastanak sa 17 Dinamovih zaposlenika, ujedno i skupštinara u kojima im je pokušavao objasniti da dovode u pitanje kapitalni projekt kluba. Bilo je tu svega i svačega, a redakcija 24sata je u posjedu audio zapisa s tajnog sastanka.

- Sad nam je ponovljeno u Gradu. Dinamo, Grad, država i HNS, da Grad ne želi biti partner Dinamu. Stadion je iznad Dinama, priča je postala aktualna, na stranu što Dinamu treba stadion, to mu je životna potreba. Može se dogoditi da se odustane od toga, onda je to tragično i katastrofa... Meni je žao što sam shvatio da je čitava ova priča uperena protiv mene, Antolić je iskorišten ovdje.. Ja bih branio svakoga. Ajmo vidjeti hoće li biti Izvanredna skupština ili redovna, napravila se prijava, čekamo da vidimo je li Skupština regularna i legalna... Bojim se ako ne primirimo situaciju da će biti tragično za Dinamo. Nikad nisam živio od Dinama, ja sam volonter - otvorio je Mirko Barišić sastanak.

Odmah se javio Marijan Vlak.

- Ako se Skupština sazove i napravi se novi Izvršni odbor, Grad Zagreb odustaje od gradnje stadiona? Grad Zagreb odustaje od gradnje stadiona zbog novih ljudi? Ovdje se radi od Dinamu, skupštini, ne Zdravku Mamiću.

- Ako ta novoizabrana ekipa bude jamčila ono što hoće... Ako se Skupština nije složila s odlukom Izvršnog odbora, to automatski znači da nova uprava i IO, oni praktički... - nije stigao do kraja Barišić.

- Odustaje li Grad od gradnje ako dođu novi ljudi - pitao je Vlak.

- Apsolutno!

- Zašto bi netko bio protiv gradnje stadiona? Evidentno je da se Grad Zagreb i država da su svi na istoj valnoj duljini - kaže Vlak.

- To ne možete znati. Mora se podvući crta utjecaja i uplitaja Zdravka Mamića, on je osuđen... - kaže Barišić.

- Mene ne vodi Zdravko Mamić. Ja sam u klubu 55 godina, imam svoje ja... - nastavio je Vlak.

- Bilo bi mi krivo da sam prešutio s Gradom. Što će napraviti poslije, ja ne znam. Ja vam govorim što znam.

Tako je počeo tajni sastanak čiji je audio zapis u posjedu redakcije 24sata.

Bilo je tu, kao što smo rekli, svega i svačega, trajao je gotovo 90 minuta.

- Što je klub napravio u našu zaštitu kad su mi 2018. pred vrata banula 30 BBB-a s palicama i maskama? Lupali su mi po vratima. Što je klub od te 2018. godine napravio? Klub nas nije zaštitio kao skupštinare. Što je klub napravio? Ništa! Nisu dolazili samo meni na vrata, dolazili su 15 ljudi. Pričali su mi da će me ubiti ako glasam za ovog ili onog, pa kakav je to način - opet se javio Vlak.

- Gledajte, ja vam ne prijetim. Ja sam prijavio Skuptšinu...

Potom se pričalo o Anti Čačiću.

- Mi smo razgovarali s bankama koje su bile spremne dati kredit. Imali smo partnera za gradnju... Ako nemate stadiona, to je loše za Dinamo. Onog trena kad je presuda postala pravomoćna ne smijemo više raditi sa Zdravkom Mamićem jer se tretira kao osuđenik. Radimo sve bez Zdravka, nije Čačić imenovan sportskim direktorom, on je to u nuždi, nismo imali koga...

- Čekajte, hoćete reći da Zdravko Mamić nije sudjelovao niti u jednom transferu od 15. ožujka 2021. kad je presuda postala pravomoćna? Da poslije tog ožujka nije kontaktirao s Mamićem?

- Ne - odgovorio je Barišić.

- Niti u jednom transferu nije , u dovođenju, odvogđenju, razgovorima, savjetima... Hoćete reći da nije sudjelovao - nastavio je Vlak.

- Ne, nije.

- U redu, ja vam vjerujem.

Potom malo o Krešimiru Antoliću. Opet se javio Marijan Vlak...

- Čekajte, je li se ovo sve urušava zbog jednog čovjeka - pitao je skupštinar Robert Palić..

- Ne, već radi načina zašto ga se mijenja - odgovorio je Barišić.

- Meni je Antolić uhitio sina! Nedužno dijete je zatvorio. Da, ja nisam glasao protiv Antolića jer sam Mamićevac već mi je Antolić uhitio dijete, imao je trudnu suprugu..To je moja osobna stvar. Koga briga zašto sam ja glasao protiv ovoga ili onoga? Kao kad meni netko kaže, Robi, pa-pa, odavde. Tko će me pitati zašto? Je li sam imao bradu ili nisam imao bradu, jesam li se šišao ili nisam...

Potom se opet javio Marijan Vlak, koji je bio među najglasnijima na sastanku s Barišićem.

- Vlatka Peras, Amra Peternel i Krešimir Antolić bili su na sastanku gdje sam podnosio izvještaj o radu omladinske škole. Mi smo podnijeli izvještaj, a Antolić je rekao da to ništa ne valja. Onda mi je rekao da to ništa ne valja jer se navodno jedan trener drogira, drugi ima PTSP, treći ima firmu koja radi poslove preko kluba, četvrti trener je po njemu lopov, i još takvih gluposti... Mi smo iz škole nakon toga podnijeli izvještaj, argumentirali da nisu istine to što on tvrdi i poslali natrag na Upravu. No, na taj naš izvještaj nikad nismo dobili odgovor.

Nakon toga u diskusiju s Barišićem uključili su se i drugi zaposlenici.

- Zašto mi ne bismo imali neku treću opciju, a ne da budemo mamićevci ili antimamićevci. Mene nije Mamić doveo u klub, nego sam došla preko javnog natječaja. Zašto nam se onda stavlja da biramo između dvije opcije - poručila je članica skupštine i zaposlenica kluba.

O nedavnoj skupštini kažu da je bila cirkus, da se psovalo, vrijeđalo, bila je na rubu regularnosti. Neki kažu i da je prešla taj rub.

- Skupština je bila katastrofa, u svim segmentima. Vi kao predsjedavajući ste tu Skupštinu trebali prekinuti, jer ono je bilo očajno, i s jedne i s druge strane, ispod svakog nivoa kluba. Sve je zakuhano s prijedlogom nova tri člana Skupštine, dva su, pokazalo se, imala pravo biti u Skupštinu, a jedan nije mogao zbog nekih krimena iz prošlosti. Ali, vi ste to trebali znati prije, pregledati na Izvršnom odboru tko su ti ljudi i kakvi su im životopisi. A ne da u zadnji čas tom trećem ne date pravo da uđe u Skupštinu - rekao je Vlak, pa dodao:

- Meni je Dinamo dao sve, dao mi je i puno više nego sam ja dao njemu, ali nakon 50 godina u klubu valjda imam pravo reći što mislim. Ja vas gospodine Barišiću poštujem do boli, za mene ste top čovjek, ali neke stvari za koje se sad zalažete mi nisu jasne i ne prihvaćam ih. Ja nisam niti struja Zdravka Mamića, niti Pere Perića, ja sam svoj. Ali mislim da smo neke stvari u funkcioniranju trebali zadržati, inače će klub za godinu dana doći u jako velik problem, uvjeravam vas u to.

Barišić ga je pokušao smiriti. Govorio je smirenim tonom.

- Dinamo još funkcionira, ja sam to rekao i treneru, da ne brine, da on i momčad mogu normalno raditi. No, s jedne strane imamo sjajne rezultate, a s druge ovaj kaos. To nije dobro. Nakon toga zaposlenici su jasno dali do znanja da je suradnja a Antolićem vrlo teška, zbog njegova načina "vladanja" klubom.

No skupštinari tvrde da je s Antolićem nemoguće raditi. Govore i o iskustvima.

- Imali smo koheziju u klubu, sve je funkcioniralo. Moramo imati komunikaciju, a ne da netko smatra da je nedodirljiv, kao što to misli Antolić i tako se ponaša. Mislimo da su trenutačno stvari krivo posložene. Ne odozdo, od svakog pojedinca u klubu prema gore, već od Uprave prema dolje. A to nije dobro. Ispada da se zbog jednog čovjeka sve urušava. S Antolićem je posljednjih šest mjeseci jako teško, gotovo nemoguće raditi - poručili su Barišiću.

Vlak je pak otkrio da je Krešo Antolić hodao po hodnicima i pričao da seu klubu nakupilo puno šljama i da će taj šljam on počistiti. I zapitao se da li je to normalno.

- Nije sve bajno kako vam to Antolić prezentira. Antolić pokraj mene prolazi kao pokraj turskog groblja, je li to normalno - zapitao se Vlak.

Dalje su zaposlenici zajednički nastavili:



- Gospodine Barišiću, činjenica je da ste vi odabrali stranu, od Mamića ste prešli Antoliću. Šteta, jer mogli ste biti treća opcija - poručili su mu još zaposlenici:

- Svi smo mi prolaznici, a Dinamo mora biti iznad svega. To je moj princip, za to ću se boriti. I neću dopustiti neke štetne stvari da se događaju - odgovorio je Barišić.

- Ali nemojte ni dopuštati da Antolić i Iva Cigrovskij sami pišu priopćenja i šalju ga u ime kluba i svih zaposlenika. Spriječite to, molimo vas. Jer oni u tim priopćenjima optužuju da i mi radimo nelegelano, što nije istina - završili su skupštinari.





