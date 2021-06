Italija je s uvjerljivih 3-0 protiv Turske započela kampanju na Europskom prvenstvu nakon što je prošlo veliko natjecanje (op.a. SP) propustila.

Momčad Roberta Mancinija bila je bolja momčad od prve do zadnje minute. Doduše, u prvom dijelu nisu uspjeli zabiti, ali zato su u drugom sve nadoknadili. S kamatama.

- Dobra izvedba u prvom poluvremenu, čak i ako nismo uspjeli zabiti. Prvi korak prema Wembleyu? Još je dugo, ima ih još šest. Nije bilo lako, oni su izvrsna momčad. Publika je izvrsno pomogla, momčad je igrala jako dobro. Sretni smo. Bilo je presudno brzo prenositi loptu kako bismo sa slobodnim čovjekom došli do protivničkog gola. Jako sam zadovoljan učinkom, jer je bio veći pritisak nego inače - rekao je talijanski izbornik.

Talijani su poveli golom Demirala, da bi prednost povećao Ciro Immobile, koji se odlično snašao na odbijancu nakon pokušaja Spinazzole.

- Bila je ovo savršena večer. Izvršili smo svoju dužnost, željeli smo dobro započeti turnir i to smo učinili. Još ljepše je vidjeti kako se navijači raduju, posvećujemo im ovu pobjedu, i onima koji se još bore s ovim prokletim virusom - rekao je napadač Lazija.



Priču je zaključio omaleni, ali ubojiti napadač Napolija Lorenzo Insigne koji je fantastično pogodio malu mrežicu odmjerenim udarcem iskosa.

- Naša snaga? Sve je to zbog Mancinija. Nema vlasnika, svi ulaze i daju svoj doprinos. Mogu postići još, naravno. Ali to je nije važno. Jedino što se broji je pobjeda, onda ako stigne još nekoliko golova, osim ovog večeras, nitko sretniji od mene. I kako je lijepo ponovno vidjeti navijače, nismo navikli na to - zaključio je Insigne.