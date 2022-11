Iniesta nahvalio Modrića: Jedan je od najboljih veznjaka ikad

Legendarni španjolski nogometaš Andres Iniesta (38) prije četiri godine preselio se iz Barcelone u Aziju gdje trenutačno igra za japanski Vissel Kobe, a tijekom igranja u Europi nerijetko se nadmetao s hrvatskim reprezentativcem Lukom Modrićem.

Španjolska zvijezda prisjetila se Modrića za kojeg ima samo riječi hvale.

- Mi smo igrači različitih profila, ali u isto vrijeme slični po poziciji na terenu, koncepciji igre, baratanju loptom... On je jedan od najboljih veznjaka koji postoji i jedan od najboljih ikad. On je referentna točka svoje momčadi i nije lako provesti toliko godina u klubu poput Reala radeći razliku - rekao je Iniesta za As pa dodao:

Foto: nph/NORDPHOTO

- Taj madridski trozubac Casemiro - Kroos - Modrić jedan je od najboljih ikad koji je postojao. Osvojili su puno titula i bez sumnje su jedni od najboljih, baš kao i mi u Barceloni. Uživanje igrajući uz Xavija i Busquetsa više nikad nisam doživio.

Iniesta je s Barcelonom osvojio devet naslova La Lige u 18 godina provedenih na Camp Nouu, kao i četiri Lige prvaka, a smatra se jednim od najboljih veznjaka svih vremena. Za španjolsku reprezentaciju igrao je od 2006. do 2018. godine, a u tom je periodu odigrao 131 utakmicu i zabio 13 golova. Umirovio se nakon SP-a u Rusiji prije četiri godine.

