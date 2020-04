Iniesta: Patio sam od depresije, jedva sam čekao da dan završi

Anders Iniesta cijeli je svoj život podredio nogometu, što onom Barcelone u kojoj je proveo dva desetljeća, što onome španjolske reprezentacije. Koliko su mu samo puta tepali da bez njega Messi ne bi bio ono što je. A on, uvijek skroman, sada je priznao i koliko je patio, a da to nitko nije znao.

U najavi dokumentarca "Andres Iniesta - neočekivani heroj", nogometaš je ispričao tužnu priču u kojoj je priznao kako se 2009. borio s depresijom. Te mu je godine, naime, preminuo prijatelj, defenzivac Espanyola Dani Jarque. Život mu je prekinuo srčani zastoj u 26. godini života.

Rakuten TV’s original documentary Andrés Iniesta – The Unexpected Hero gets VOD release https://t.co/Q2VdBTIVP3 pic.twitter.com/gcT95hIeZC — Essex TV (@essextv) April 22, 2020

- Došao sam do stanja u kojem sam jedva čekao da dan završi da mogu leći spavati. Toliko mi je bilo loše, trebao mi je odmor. Tijekom karijere mi je bilo teško, oni koji me znaju su svjesni su koliko sam propatio i koliko sam imao problema. No, nikad nisam pomislio na to da prestanem trenirati - priznao je legendarni nogometaš pa dodao kako su ga spasili prijatelji i supruga.

Foto: ALBERT GEA

- Moja supruga, u to vrijeme djevojka, nikad me nije ostavila. Provodila je noći kući mojih roditelja. Ljudi koji vas okružuju su važni oni donose smisao vašem životu i jako sam im zahvalan na svemu - kazao je Španjolac, koji smatra da ovo njegovo priznanje može pomoći mnogima, a to mu je i cilj.

- Ljudi koji su čuli moje probleme govore da su se osjećali bolje nakon toga što sam ispričao. Nije mi cilj da sutra mogu reći kako sam pomogao da se 20 tisuća ljudi izliječi od depresije. Iskreno sam prenio svoja iskustva i ako uspijem pomoći barem jednoj osobi, sve će imati smisla - zaključio je.