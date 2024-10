Iniesta zaplakao i objavio kraj: 'Nisam mislio da će doći taj dan'

Bivši vezni igrač Barcelone i španjolske nogometne reprezentacije, 40-godišnji Andres Iniesta, objavio je u utorak kraj igračke karijere nakon 24 godine ispunjene trofejima. Iniesta je bio jedan od ključnih igrača veznog reda Španjolske i Barcelone tijekom razdoblja kontinuiranog uspjeha za obje momčadi u kasnim 2000-ima i ranim 2010-ima.

- Molim vas, dopustite mi da danas budem malo emotivan - rekao je na konferenciji za novinare uplakani Iniesta koji je nedavno igrao za Emirates Club u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Nikada nisam mislio da će doći ovaj dan. Nikada to nisam zamišljao. Da, sve ove suze koje smo prolili ovih dana su suze emocija, ponosa. Nisu to suze tuge. To su suze onog dječaka iz malog grada kao što je Fuentealbilla, koji je sanjao da postane nogometaš i mi smo to ostvarili nakon puno napornog rada, odricanja... nikad odustajanja, bitnih vrijednosti u mom životu. Osjećam jako ponosan na ovaj put, sa svim ljudima koji su me pratili - kazao je Iniesta.

Foto: Albert Gea

Odigrao je 131 utakmicu i postigao 13 pogodaka za španjolsku reprezentaciju, a bio je strijelac jedinog gola u finalu Svjetskog prvenstva 2010., kojim je svojoj zemlji donio pobjedu nad Nizozemskom i prvi naslov svjetskog prvaka. Odigrao je i ključnu ulogu u trijumfu Španjolske na Europskom prvenstvu 2008., a proglašen je najboljim igračem Eura 2012. u Poljskoj i Ukrajini, kad su Španjolci obranili naslov.

Rođen u malenom selu Fuentealbilla, manje od sat vremena vožnje jugoistočno od glavnog grada Madrida, Iniesta se pridružio Barceloninoj omladinskoj akademiji La Masia sa 12 godina i upisao je 674 nastupa za katalonsku momčad u kojoj je tri sezone bio kapetan. Godinu dana prije nego što je postao španjolski heroj finala Svjetskog prvenstva, Iniesta je nešto slično napravio i za Barcelonu u polufinalu Lige prvaka protiv Chelseaja. Njegov briljantan udarac duboko u produžetku osigurao je Barci mjesto u finalu Lige prvaka u kojem su osvojili trofej, prvi u trenerskoj karijeri Pepa Guardiole u elitnom europskom natjecanju.

Foto: Albert Gea

Iniesta je osvojio devet naslova prvaka Španjolske s ​​Barcelonom, četiri puta je trijmfirao u Ligi prvaka, a ima šest osvojenih španjolskih Kupova kralja, dva Uefina Superkupa i tri FIFA Svjetska klupska prvenstva. Mnoge od njih osvojio je u tandemu s Xavijem Hernandezom, uz Iniestu ponajboljim španjolskim nogometašem svih vremena.

- Jedan od najčarobnijih suigrača i jedan od onih s kojima sam najviše uživao igrati zajedno, Andres Iniesta, nedostajat ćeš lopti, a i nama! Želim ti sve najbolje, ti si fenomen", napisao je Iniestin nekadašnji suigrač iz Barcelone Lionel Messi na društvenim mrežama.

Iniesta je 2010. osvojio drugo mjesto (iza Messija) u redoslijedu za Zlatnu loptu, a iz Barcelone se 2018. otisnuo prema Japanu, gdje je nastavio karijeru igrajući za Vissel Kobe do 2023., kad je prešao u Emirates, posljednji klub u njegovoj briljantnoj karijeri.