Inker poput Francuske! U velikoj pobjedi posebno oduševio sin našeg bivšeg reprezentativca

Francuska je u subotu pobijedila Gibraltar 14-0 i ostvarila najveću pobjedu u nekoj kvalifikacijskoj utakmici za Euro. Inker Zaprešić, nasljednik likvidiranog Intera, istim je rezultatom svladao Savu Strmec u 15. kolu Jedinstvene županijske nogometne lige (šesti rang) i prezimit će na prvom mjestu ljestvice.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Inker ima 12 bodova više od drugoplasiranog Turopoljca. Za izabranike je Tomislava Gondžića protiv Save osam golova postigao Filip Soldo (26), sin nekadašnjeg reprezentativca Zvonimira.

Klub iz Zaprešića bio je vrlo zadovoljan pobjedom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Jesenski prvaci su završili polusezonu sa stilom. Uvjerljiva pobjeda 14:0. Iako izgleda poprilično jednosmjerna utakmica, i gosti su imali nekoliko izglednih prilika, ali je naša obrana sve riješila na vrijeme. Naš glavni strijelac se raspucao, imao je prilika zabiti još koji gol, ali je gostujući vratar obranio nekoliko izglednih prilika - napisao je Inker na Facebooku.

Inker se nada većem broju gledatelja...

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Čestitamo gostujućim igračima na požrtvovnosti do zadnje minute, nisu odustajali. Probali su u nekoliko kontri doći do počasnog pogotka, ali na njihovu žalost, u tome nisu uspjeli. Na proljeće se nadamo većem broju domaćih gledatelja, jer su ovi dečki, sa atraktivnom igrom, to sigurno zaslužili.