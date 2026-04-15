Insajder: Hoffenheim ponudio novi ugovor Andreju Kramariću

Andrej Kramarić (34) apsolutna je legenda Hoffenheima. Ove sezone je u 29 utakmica u Bundesligi zabio 10 golova, a uvjerljivo je najbolji strijelac kluba u povijesti s ukupnih 154. Skupio je i preko 300 nastupa u Bundesligi, a sada stižu nove informacije iz Njemačke. Naime, Kramariću ugovor s Hoffenheimom ističe u krajem lipnja ove godine i pitanje je gdje bi mogao nastaviti karijeru.

Kako javlja novinar njemačkog Sky Sporta i poznati insajder Florian Plettenberg, Hoffenheim je Kramariću ponudio poboljšani ugovor. Još se ne zna koliko je to više novca i na koliko godina, ali ponuda je na stolu. Insajder javlja da se hrvatski napadač susreo u Londonu s agentom Pinijem Zahavijem gdje su razgovarali o budućnosti. Upravo bi Zahavi mogao biti ključan u pregovorima oko toga gdje će Kramarić nastaviti karijeru, ako dođu ponude drugih klubova. Plettenberg tvrdi da se u Londonu susreo i s Lukom Vuškovićem.

Hoffenheim je na šestom mjestu njemačkog prvenstva s 51 bodom, a sedmi Frankfurt je devet bodova iza njega. Bayer Leverkusen bježi mu samo bod tako da je vjerojatno da će Hoffenheim igrati neko europsko natjecanje iduće sezone i to nakon što su skoro ispali prošle godine. Vjerojatno bi igranje u Europi bio veliki "magnet" za Kramarića da ostane u klubu u kojem je miljenik.