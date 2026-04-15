SASTANAK U LONDONU

Insajder: Hoffenheim ponudio novi ugovor Andreju Kramariću

Piše Jakov Drobnjak, Issa Kralj,
Insajder: Hoffenheim ponudio novi ugovor Andreju Kramariću
Hoffenheim je Kramariću ponudio poboljšani ugovor. Još se ne zna koliko je to više novca i na koliko godina, ali ponuda je na stolu, javlja insajder Florian Plettenberg

Andrej Kramarić (34) apsolutna je legenda Hoffenheima. Ove sezone je u 29 utakmica u Bundesligi zabio 10 golova, a uvjerljivo je najbolji strijelac kluba u povijesti s ukupnih 154. Skupio je i preko 300 nastupa u Bundesligi, a sada stižu nove informacije iz Njemačke. Naime, Kramariću ugovor s Hoffenheimom ističe u krajem lipnja ove godine i pitanje je gdje bi mogao nastaviti karijeru.

Kako javlja novinar njemačkog Sky Sporta i poznati insajder Florian Plettenberg, Hoffenheim je Kramariću ponudio poboljšani ugovor. Još se ne zna koliko je to više novca i na koliko godina, ali ponuda je na stolu. Insajder javlja da se hrvatski napadač susreo u Londonu s agentom Pinijem Zahavijem gdje su razgovarali o budućnosti. Upravo bi Zahavi mogao biti ključan u pregovorima oko toga gdje će Kramarić nastaviti karijeru, ako dođu ponude drugih klubova. Plettenberg tvrdi da se u Londonu susreo i s Lukom Vuškovićem.

Hoffenheim je na šestom mjestu njemačkog prvenstva s 51 bodom, a sedmi Frankfurt je devet bodova iza njega. Bayer Leverkusen bježi mu samo bod tako da je vjerojatno da će Hoffenheim igrati neko europsko natjecanje iduće sezone i to nakon što su skoro ispali prošle godine. Vjerojatno bi igranje u Europi bio veliki "magnet" za Kramarića da ostane u klubu u kojem je miljenik.

Komentari 0
VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale
LIGA PRVAKA ODUŠEVILA

VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale

Atletico Madrid je izgubio 2-1, ali ukupnim rezultatom 3-2 prošao u polufinale Lige prvaka. Yamal i Torres su zabili za Barcelonu, a Lookman za Madriđane. U polufinalu će igrati protiv Arsenala ili Sportinga
Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji
DOZNAJEMO

Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji

HNS već razmišlja o novom izborniku, zato što još nije potpisao novi ugovor sa Zlatkom Dalićem. Igrači, koliko čujemo, ne bi imali ništa protiv da ih preuzme Bilić, ako već Dalić odluči otići
STRAŠNE SCENE Golman Atletica čepovima u nos zvijezdi Barce! Poteklo dosta krvi. Ležao je...
UŽAS

STRAŠNE SCENE Golman Atletica čepovima u nos zvijezdi Barce! Poteklo dosta krvi. Ležao je...

Drama u Ligi prvaka! Fermín López stravično ozlijedio lice u sudaru s golmanom Atlética, ali nevjerojatno, nastavio je igrati

