Insajderi javili: Dogovoren je najveći transfer ikada u Premier ligi! Redsi postaju još moćniji

Alexander Isak (25) novi je igrač Liverpoola! Tu vijest su oko 2 sata ujutro u ponedjeljak objavili svi nogometni insajderi, među kojima i Fabrizio Romano. Saga oko švedskog nogometaša sada bi trebala biti gotova te bi on u ponedjeljak trebao obaviti liječnički pregled u Liverpoolu.

Liverpool će Newcastleu platiti 150 milijuna eura, što je treći najskuplji transfer u povijesti (iza Neymara i Mbappéa). Također, ovo je Redsima drugi put u istoj sezoni da postavljaju rekordni transfer u Premier ligi. Prvi puta su to napravili kada su doveli Floriana Wirtza iz Bayer Leverkusena za 125 milijuna eura, a sada novi rekord drži transfer švedskog napadača. Nakon dugih i iscrpnih pregovora te suspenzije Isaka u Newcastleu, klubovi su napokon našli zajednički jezik i dogovorili transfer.

Isak je u Newcastle stigao 2022. godine iz Real Sociedada za 70 milijuna eura i postao jedan od najboljih napadača engleske lige. Za "svrake" sa sjevera Otoka odigrao je 109 utakmica, zabio 62 gola te 11 puta asistirao. U karijeri je nastupao još i za Borussiju Dortmund i AIK, a za Švedsku je odigrao 52 utakmice uz 16 golova.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Liverpool je u ovom prijelaznom roku, uz Isaka, doveo Floriana Wirtza (125 milijuna eura), Huga Ekitikea (95 milijuna eura), Miloša Kerkeza (47 milijuna eura), Jeremija Frimponga (40 milijuna eura) i Giovannija Leonija (31 milijun eura). To je više od 500 milijuna eura u jednom prijelaznom roku, a glasine kruže kako bi na zadnji dan mogli dogovoriti i stopera.