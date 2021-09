Nakon odlaska Contea, Lukakua i Hakimija, mnogi su mislili kako Interu prijeti kolaps i da će teško do nekog trofeja ove sezone. No, prevarili su se. Naprotiv, Inter pod vodstvom Simonea Inzaghija izgleda još bolje nego prošle sezone i neumoljivo gazi sve pred sobom.

Inter je u petom kolu Serie A protutnjao Firenzom pobijedivši Fiorentinu 3-1 i to nakon preokreta. Žilavi domaćin poveo je golom Sottila u 23. minuti i držao to vodstvo do početka drugog poluvremena. Viola je imala veći posjed lopte, ali Nerazzurri su bili ti koji su više prijetili. Isplatilo se u 52. minuti kada je Darmian izjednačio na asistenciju Barelle, a samo tri minute kasnije neuništivi Edin Džeko (35) povećao je na 2-1 svojim četvrtim ovosezonskim golom u pet utakmica.

Interu je put prema pobjedi olakšao Gonzalez koji je dobio crveni karton u 78. minuti. Inter je prijetio do kraja susreta, a nova tri boda potvrdio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić golom u 87. minuti. 'Vatreni' je ove sezone u odličnoj formi, na lijevom krilu je strah i trepet za braniče diljem Italije, no nikako ga nije htio gol. Sada je i to napokon sjelo na svoje mjesto.

Marcelo Brozović pokrenuo je akciju, Vecino je povukao loptu i uposlio Gagliardinija, a talijanski nogometaš je nesebično uposlio Perišića koji je zabio na praznu mrežu svoj prvi ovosezonski gol. To mu je bio ukupno 42. gol za Inter u Serie A. Perija je na travnjaku proveo svih 90 minuta, baš kao i sjajni Marcelo Brozović koji je odigrao još jednu sjajnu utakmicu.

Osim Inzaghija, sjajnom formom hrvatskih nogometaša može biti zadovoljan i Zlatko Dalić. Hrvatsku u listopadu čekaju kvalifikacijski susreti za SP protiv Cipra i Slovačke, a Broz i Perišić su naši glavni aduti uz Luku Modrića i Matea Kovačića.

Gol pogledajte OVDJE.

Inter se ovom pobjedom vratio na prvo mjesto s 13 bodova, jednim više od drugoplasiranog Napolija koji svoj susret petog kola igra u četvrtak protiv Sampdorije.