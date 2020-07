Inter izbjegao crni rekord, Istrin odlikaš Lisica najmlađi debitant

TŠK Topolovac imao je 2002. čak 16 uzastopnih poraza. Inter se zaustavio na 15 jer je završilo natjecanje. Najmlađi strijelac ove sezone bio je Dinamov Gvardiol, a impresionirao je najmlađi debitant Lisica

<p>Zastor je pao na još jednu prvoligašku sezonu. Još se samo treba odigrati <strong>finale Kupa</strong> na Šubićevcu te utakmica između Istre i Orijenta za ostanak, odnosno ulazak u 1. HNL. Superkup u kojem će sudjelovati Dinamo kao prvak države i Rijeka ili Lokomotiva kao osvajač kupa ipak će se igrati, ali ne kao uvertira u novu sezonu nego tek 19. siječnja 2021. godine.</p><p>Prvak je Dinamo, u kvalifikacije za Ligu prvaka će i drugoplasirana Lokomotiva, a europska mjesta još su uhvatili Rijeka, Osijek i Hajduk. Ispao je Inter. Momčad<strong> Tomislava Ivkovića</strong> nanizala je 15 uzastopnih poraza, gori niz od njih imao je samo <strong>TŠK </strong>2002., oni su ih imali 16.</p><h2>Pogledajte infografiku:</h2><p>Titulu najboljeg strijelca ponio je <strong>Antonio Mirko Čolak</strong> (26). Napadač Rijeke u zadnjem je kolu utrpao četiri komada Istri i izjednačio se s Mijom Caktašem i Mirkom Marićem, dvojcem koji je također postigao 20 pogodaka. Ipak, pravilnik kaže da je prvi topnik lige Čolak jer je imao manje odigranih minuta od konkurenata.</p><h2>Oduševio Istrin odlikaš</h2><p>Puljanin <strong>Mateo Lisica</strong> (17) najmlađi je nogometaš koji je ove sezone zaigrao u 1. HNL. Debitirao je u 32. kolu ušavši u 74. minuti. Već protiv Rijeke u zadnjem kolu dobio je priliku od prve minute i naznačio da se radi o velikom potencijalu.</p><p>- Bio sam u školi kad mi je tata javio da sam priključen prvoj momčadi. Tijekom odmora otišao sam na WC da se smirim, bio sam uzbuđen, rekao je Istrin nogometaš <strong>Mateo Lisica</strong> (16).</p><p>- Bio sam u šoku, uhvatila me velika trema. Kad sam stajao uz aut liniju, čekajući da uđem, počeo me prati adrenalin - prisjetio se Mateo svog debija protiv Slavena.</p><p>Mateo je učenik 2. razreda srednje škole za arhitektonskog tehničara. I odličan je učenik.</p><p>- Kad se dobro organiziram, stignem i učiti i trenirati. Najdraži predmet? Matematika, baš je volim. Hrvatski jezik mi uzima najviše vremena, zbog čitanja lektira, nemam baš vremena. Ali svladam sve, imao sam prosjek ocjena 4,7 - ponosno kaže Mateo.</p><p>Pravu priliku ove sezone dobio je i Dinamov dragulj <strong>Joško Gvardiol</strong> (18). Stasiti stoper najmlađi je strijelac HNL-a ove sezone. Imao je 17 godina, devet mjeseci i 10 dana kad je poentirao protiv Intera na Maksimiru. Odigrao je ove sezone za Dinamo 11 minuta (831 minutu) i pokazao da bi mogao biti Dinamova velika perspektiva.</p><p>Nije tajna da se strani klubovi često raspituju za njegove usluge. Bayern i Inter samo su neki od klubova koji bi ga željeli vidjeti u svojim redovima. </p><p>Da mladi previše ne polete pobrinuo se <strong>Ivan Krstanović</strong> (37). Bivši bosanskohercegovački reprezentativac zabio je ove sezone 12 komada u 33 utakmice, zabio je nedavno i stoti ligaški gol i poručio kako mu još nije dosta nogometa. Ovih bi dana trebao potpisati novi ugovor sa Slavenom, sve je načelno dogovoreno.</p><p>Ako i ne potpiše, sigurno će se naći klub koji će angažirati ovog rasnog strijelca. Krstanović je ove sezone oborio i rekord po broju golova nakon ulaska s klupe. Kao "super sub" zabio je 19 golova, jedan više od nekadašnjeg rekordera<strong> Zvonimira Deranje</strong>. </p><p>U rodnom se <strong>Tomislavgradu </strong>zaljubio u nogomet. Oni koji su igrali na travnjaku u tom gradu, znaju što je pravi, prirodni travnjak. Kao tepih. No, Popu su prijatelji i poznanici nagovarali da se bavi drugim sportom. Visok je 1,96.</p><p>- Jasno, htjeli su da se zbog visine bavim košarkom. Svi su mi govorili da budem košarkaš, a eto ja sam nogometaš i zabio sam sto golova u hrvatskoj ligi. Znači, pogodio sam s odabirom sporta - uz osmijeh govori Krstanović i nastavlja:</p><p>- Nije da nisam bio dobar u košarci, dominirao sam zbog visine. Igrali smo na školskom igralištu, ali moja je želja bila jasna, samo nogomet.</p><h2>Nedostatak kontinuiteta</h2><p>Poražavajuće zvuči da su samo dva trenera ovu sezonu izgurala od početka do kraja. To su Lokomotivin <strong>Goran Tomić</strong> (43) i Istrin <strong>Ivan Prelec</strong> (32). Tomić je sezonu otvorio s tri poraza i gol razlikom 0-7, ali znali su čelnici Lokomotive da je to samo prolazna faza. Prelec, pak, otkaz nije dobio jer su čelnici kluba znali da izvlači maksimum od poprilično limitiranog kadra.</p><p>Najdugovječniji trener <strong>HNL-a</strong> <strong>Samir Toplak </strong>dobio je otkaz u <strong>Interu </strong>nakon pet godina i devet mjeseci. Na klupi Intera je u ligaškim susretima sjedio 230 puta, a koliko je zapravo sjajne rezultate imao svjedoči činjenica da se zaprešićki klub s ulaganjima samo još više stropoštao. Toplak je brzo otišao u Varaždin, podigao ih i s njima glatko izborio ostanak u ligi, skoro na kraju preskočio i "uvijek sigurni" Slaven Belupo.</p>