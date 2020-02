Inter može i bez Brozovića, Ajax pred ispadanjem iz EL-a

Nogometaši Intera na gostovanju su pobijedili Ludogorec s 2-0 u prvom susretu 16-ine finala Europske Lige. Šahtar je nadigrao Benficu s 2-1, Eintracht je porazio RB Salzburg s 4-1, dok su Celtic i Manchester United odigrali 1-1 na gostovanjima kod Kopenhagena i Club Bruggea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Inter je izborio pobjedu golovima Christiana Eriksena u 71. minuti i Romela Lukakua iz penala u četvrtoj minuti nadoknade. Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović dobio je poštedu i nije nastupio.

Junak Eintrachta bio je trostruki strijelac Japanac Daichi Kamada (12, 43, 53), a među strijelce se upisao i Filip Kostić (56). Gosti su uspjeli smanjiti u 85. minuti golom Hee-Chan Hwanga u 85. minuti.

Club Brugge i Manchester United su odigrali bez pobjednika 1-1. Belgijski sastav je poveo u 15. minuti preko Emmanuela Dennisa koji je iskoristio pogrešku gostujućeg vratara Sergia Romera koji je nepotrebno istrčao. Nigerijski napadač je prvi stigao do lopte i prebacio Argentinca.

Foto: FRANCOIS LENOIR

United je uspio izjednačiti u 36. minuti nakon pogreške domaće obrane. Maxim de Cuyper je ubacio loptu iz auta, Brandon Mechele je bio neoprezan, što je iskoristio Anthony Martial 'ukravši' loptu nakon čega se sjurio prema golu i lako svladao Simona Mignoleta. Matej Mitrović nije nastupio za domaći sastav.

Identičnim rezultatom završio je i susret između FC Kopenhagena i Celtica. Škotski prvak je poveo u 15. minuti golom Odsonnea Edouarda, a izjednačio je Dame N'Doye u 52. minuti. Domaćin je u 79. minuti mogao do pobjede, no Jens Stage nije realizirao kazneni udarac. Karlo Bartolec i Robert Mudražija nisu nastupili za danski sastav, dok je Jozo Šimunović za goste igrao posljednjih sedam minuta.

Rezultatom 1-1 okončana je i utakmica između CFR Cluja i Seville. Ciprian Deac je doveo Rumunje u vodstvo iz kaznenog udarca u 59. minuti, a izjednačio je Youssef En-Nesyri u 82. minuti.

Getafe je bio bolji od Ajaxa s 2-0. Španjolcima su pobjedu donijeli Deyverson (38) i Kenedy (90+3). Ajax u prvih 45 minuta nije uputio niti jedan udarac prema suparničkim vratima, dok su u nastavku Nizozemci samo jednom pucali prema španjolskim vratima. Dominik Kotarski nije branio za goste.

Foto: SERGIO PEREZ

Šahtar, koji je u skupini Lige prvaka bio ispred zagrebačkog Dinama, je u Harkovu pobijedio Benficu sa 2-1. U 21. minuti stigao je do prednosti golom Marlosa, no pogodak je poništen zbog milimetarskog zaleđa.

Domaćin je ipak stigao do vodstva u 56. minuti lijepim golom Alana Patricka s 20 metara. U 65. minuti Benfica je izjednačila preko Pizzija iz kaznenog udarca. Zanimljivo, gosti su u toj akciji zabili gol, no škotski sudac Bobby Madden je nakon 'asistencije' VAR-a poništio pogodak i dosudio kazneni udarac. Samo pet minuta kasnije Ukrajinci su stigli do nove prednosti, a pogodak je na povratnu loptu Juniora Moraesa zabio Viktor Kovalenko.

Sporting je, pak, u Lisabonu pobijedio Istanbul Basaksehir s 3-1. Strijelci za domaćine bili su Sebastian Coates (3), Andraž Šporar (44) i Luciano Vietto (51), a pogodak nade za goste zabio je Edin Višća (77-11m).

Uzvratne utakmice su 27. veljače. (dk)