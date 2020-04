Prva žrtva virusa? Inter pred kolapsom, trener napustio klub

Korona virus, čini se, uzima i prvu klupsku žrtvu. Inter Zaprešić ostao je bez trenera Željka Petrovića, ali i, još važnije, zbog opstojnosti kluba, glavnog izvora financiranja, grupacije oko menadžera Velibora Kvrgića.

Ista je zimus uložila u Inter, međutim, pandemija korona virusa zaustavila je sve buduće planove.

- Na žalost, moj je posao u Interu završen. Nazvao me Kvrgić i rekao mi je da zbog neizvjesne situacije uzrokovane korona virusom više nije u mogućnosti sa svojim partnerima investirati u klub. Moj je ugovor, inače, trajao do 30. svibnja, međutim rekli su mi kako nema potrebe da ostajem u Interu, budući da više neće financirati klub. A oni su me i doveli u Inter, rekli su mi da ne mogu ostvariti ono što su obećali te da je ovaj sporazumni raskid najbolje rješenje u ovako teškoj situaciji - objasnio je situaciju Petrović, prenose Sportske novosti.

Prema njegovim riječima, kada je iste priopćio kapetanu Komnenu Andriću i dokapetanu Igoru Postonjskom, cijela je svlačionica ostala bez riječi. Što će biti s njima, to sad nitko ne zna.

- Želio bih se zahvaliti svim ljudima u Interu s kojima sam surađivao u ovih nekoliko mjeseci. Posebno bih pozdravio tetu koja je brinula o nama kao da smo njeni sinovi! Upoznao sam fantastične ljude i ovo je za mene bilo lijepo iskustvo, žao mi je što je ovako završilo, što nas je ova pošast prekinula u zajedničkom poslu. Bio sam toliko sretan što sam opet mogao raditi u Hrvatskoj, vidjeti prekrasni Zagreb, ali protiv više sile ne možemo. Interu želim sve najbolje i možda nam se putevi opet negdje ukriže - na kraju je poželio Petrović.