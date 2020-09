Inter razbio Benevento, Perišić i Broz ušli kad je sve bilo gotovo

<p>U odgođenom susretu prvog kola talijanskog nogometnog prvenstva <strong>Inter</strong> je na gostovanju pobijedio <strong>Benevento </strong>s 5-2 upisavši idrugu pobjedu ove sezone.</p><p>Inter je poveo u 28. sekundi utakmice, nakon pola sata igre već je vodio s 3-0, a na poluvremenu 4-1 riješivši pitanje pobjednika. U nastavku susreta oba sastava su postigla po još jedan pogodak.</p><p>Strijelci za Inter bili su Romelu Lukaku (1, 29), Roberto Gagliardini (25), Achraf Hakimi (42) i Lautaro Martinez (72), dok je oba gola za domaći sastav zabio Gianluca Caprari (34, 76).</p><p><strong>Marcelo Brozović i Ivan Perišić </strong>su za Inter zaigrali od 65. minute.</p><p>U drugom susretu večeri <strong>Spezia </strong>je na gostovanju pobijedila Udinese s 2-0 ostvarivši prvu prvoligašku pobjedu u povijesti kluba.</p><p>Junak utakmice bio je bugarski napadač Andrej Galibanov koji je zabio oba gola za goste. Prvi u 30. minuti, a drugi u posljednjim trenucima susreta i to s igračem manje. Gosti su naime, od 66. minute igrali bez isključenog Claudia Terzija. <strong>Martin Erlić</strong> je igrao za goste od 67. minute.</p><p>Spezia je prvi put u povijesti izborila plasman u Seriju A, no premijeran nastup u elitnom društvu nije prošao najbolje. Kod kuće je izgubila od Sassuola s 1-4. Međutim, u drugom dvoboju je dočekala i pobjedu i to na gostovanju.</p><p>Večeras se još sastaju Lazio i Atalanta. (dk)</p>