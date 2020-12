Nakon ispadanja iz Europe, Inter se trgnuo u Serie A i dojurio do prvog mjesta! Momčad Antonija Contea došla je do četvrte pobjede u nizu i to protiv neugodne Verone koja je ove sezone oduzimala bodove Milanu, Juventusu, Laziju...

Klub hrvatskog trenera Ivana Jurića igrao je baš u svom stilu. Pokušali su zaprijetiti Interu preko kontri, a uz to su se totalno posvetili obrani i zabetonirali ju. Inter ju je probio tek u 52. minuti kada je zabio Lautaro Martinez.

Samir Handanovič je godinama jedan od najboljih golmana u ligi, koliko puta je samo Nerazzurrima spasio bodove, ali ovaj put ih je skoro ugrozio. U 63. minuti ispala mu je lopta iz ruku, a Ivan Ilić je zabio za 1-1.

Inter je nakon primljenog gola prebacio u brzinu više i igru preselio na polovicu Jurićeve momčadi. Pritisak se isplatio u 69. minuti kada je Marcelo Brozović ubacio, a Milan Škriniar je zabio za 2-1.

Marcelo je odigrao cijeli susret za goste, dok je Ivan Perišić igrao do 70. minute. Nikola Kalinić nije nastupio za Veronu zbog ozljede, dok je Ivor Pandur ostao na klupi.

Conteu se tresla klupa nakon što je Inter remizirao protiv Šahtara u posljednjem kolu Lige prvaka i ispao iz svih europskih natjecanja. Njegova momčad izgledala je bezidejno i pogubljeno, ali u sljedećim susretima pali su Cagliari, Spezia, Napoli i Verona za popravak raspoloženja i prvo mjesto u prvenstvu! Doduše, uz utakmicu više od Milana

Inter sada vodi sa 33 boda, Milan je drugi s dva boda manje, a Napoli, Juventus i Roma imaju po 24 boda. Verona, našeg Ivana Jurića, je ostala na devetoj poziciji sa 20 bodova.