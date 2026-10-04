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FOTO: KAKO NAS SPRDAJU

INTERNET NE PRAŠTA Bilić kao Bond, sprda nas i San Marino!

HRVATSKA - ENGLESKA 0-7 Bolan i povijesni poraz protiv "gordog albiona" na Rujevici potaknuo je mnoge korisnike društvenih mreža na komentar, bilo je i mnogih duhovitih komentara. Oprez, satira!
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INTERNET NE PRAŠTA Bilić kao Bond, sprda nas i San Marino!
Kad je Hrvatska već prvi put primila sedam (7) golova na jednoj utakmici, nekima je bilo i do smijeha. Ovo je dio komentara i duhovitih fotomontaža na debakl protiv Engleza. | Foto: Društvene mreže (AI)
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Kad je Hrvatska već prvi put primila sedam (7) golova na jednoj utakmici, nekima je bilo i do smijeha. Ovo je dio komentara i duhovitih fotomontaža na debakl protiv Engleza. | Foto: Društvene mreže (AI)
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