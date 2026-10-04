INTERNET NE PRAŠTA Bilić kao Bond, sprda nas i San Marino!

HRVATSKA - ENGLESKA 0-7 Bolan i povijesni poraz protiv "gordog albiona" na Rujevici potaknuo je mnoge korisnike društvenih mreža na komentar, bilo je i mnogih duhovitih komentara. Oprez, satira!
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Kad je Hrvatska već prvi put primila sedam (7) golova na jednoj utakmici, nekima je bilo i do smijeha. Ovo je dio komentara i duhovitih fotomontaža na debakl protiv Engleza.
| Foto: Društvene mreže (AI)
Kad je Hrvatska već prvi put primila sedam (7) golova na jednoj utakmici, nekima je bilo i do smijeha. Ovo je dio komentara i duhovitih fotomontaža na debakl protiv Engleza. |
Foto: Društvene mreže (AI)
Kad je Hrvatska već prvi put primila sedam (7) golova na jednoj utakmici, nekima je bilo i do smijeha. Ovo je dio komentara i duhovitih fotomontaža na debakl protiv Engleza.
| Foto: Društvene mreže (AI)
Izbornik Slaven Bilić kao James Bond u stilu konačnog rezultata.
| Foto: Društvene mreže
A neki su imali aluziju i na raspad Hajduka na istom stadionu (5-0) prošle jeseni.
| Foto: Društvene mreže
Motaj kablove, poručio je jedan komentator uz prigodnu fotomontažu.
| Foto: Društvene mreže (AI)
Navijači San Marina, koji se redovito šale na račun svoje reprezentacije, poručili su kako idu putem Hrvatske.
| Foto: Društvene mreže
Foto Društvene mreže
Kako se igralo, slikovito. I, dakako, satirično.
| Foto: Društvene mreže
Kovačićev promašaj bio je još jedan kamenčić u mozaiku katastrofalne utakmice.
| Foto: Društvene mreže
Teško je to bilo gledati više od 6300 djece.
| Foto: Društvene mreže
Biliću je ovako teško pred kamerom bilo možda još samo kad je davao famozni TV intervju kao trener moskovskog Lokomotiva na nekakvom lošem pokušaju ruskog jezika.
| Foto: Društvene mreže
Jedan se korisnik društvenih mreža našalio po pitanju moguće kazne za Manchester City zbog kršenja financijskih pravila u Premier ligi.
| Foto: Društvene mreže
Stoperski par "vatrenih" neke je podsjetio na Pata i Mata iz kultne serije "A je to".
| Foto: Društvene mreže
U isto vrijeme, bivši izbornik Zlatko Dalić odveo je Ujedinjene Arapske Emirate u finale Zaljevskog kupa.
| Foto: Društvene mreže (AI)
Nekad silka govori 1000 riječi.
| Foto: Društvene mreže
Čini se da će Bilić morati posegnuti za nekim drugim taktičkim rješenjima.
| Foto: Društvene mreže
Novo AI satirično izdanje serijala koji je vodio aktualni izbornik s prigodnim gostima.
| Foto: Društvene mreže (AI)
Engleski napadači izgledali su premoćno.
| Foto: Društvene mreže (AI)
Englezi misle da je vrijeme za smjenu na klupi...
| Foto: Društvene mreže
Ima i kandidata.
| Foto: Društvene mreže
U svakom slučaju, Hrvatska se mora izvući iz ovoga. Nije to njeno pravo lice.
| Foto: Društvene mreže