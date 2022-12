Intervju Beckera od 500.000 €: Dvaput su me u zatvoru htjeli ubiti, molio sam da dođe Klopp

Legendarni Boris Becker (55) izašao je iz zatvora i započeo je novi život nakon što je osuđen na dvije i pol godine ležanja u ćeliji zbog skrivanja vrijedne imovine i proglašenog bankrota.

Becker, inače šesterostruki osvajač Grand Slam turnira, dao je veliki intervju za njemačku televiziju SAT.1 gdje je pričao o svojem iskustvu. Za razgovor je plaćen čak 500 000 eura, što će mu pomoći da "stane na noge" nakon zatvorske kazne.

Otkrio je i kako je dvaput skoro izgubio život u zatvoru.

- Mislio sam da ću izgubiti život u Wandsworthu. Netko je htio moj kaput i želio je novac. Kasnije sam saznao da se radilo o ubojici, rekao je da će me ubiti ako ne dobije što je tražio.

Foto: Hendrik Schmidt/DPA/Pixsell

- U Huntercombeu je druga ubojica rekla da me želi ubiti. Rekao mi je da će to učiniti to ako mu ne dozvolim da opere moju prljavu odjeću. To je bilo nedavno, u listopadu, kada mi je to rekao tresla mi se tacna za hranu u rukama.

- Idući je dan pao na koljena ispred mene, ispričao se, poljubio mi ruku i dodao kako me poštuje.

Imao je pravo na dvije posjete mjesečno, a htio je da ga posjeti trener Liverpoola Jürgen Klopp (55)

- Dobri smo prijatelji, dao sam njegovo ime vlastima, ali rekli su da ne može doći u posjetu zato što je previše poznat i bili su zabrinuti za njegovu sigurnost. Imao sam pravo na dvije posjete u mjesecu, morao sam dati neka imena vlastima, ali to je veoma spor proces.

Foto: PETER POWELL

Nijemac je deportiran iz Velike Britanije, gdje je odslužio kaznu u zatvorima Wandsworth i Huntercombe, i na 'Otok' se neće moći vratiti u idućem desetljeću.

Međutim, ispred njega je sada novi život, a Becker je naučio neke važne životne lekcije. Tako je u vremenu provedenom u zatvoru svladao ovisnost o alkoholu, a doveo se i u bolju tjelesnu formu nakon što je smršavio više od deset kila.

