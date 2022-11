Juventus srušio Inter u 'derbiju Italije'! Broz se napokon vratio

Prvo poluvrijeme za zaborav, u drugom renesansa. Nogometaši Juventusa su s 2-0 u 13. kolu Serie A pobijedili velikog rivala Inter u "derbiju Italije" i u izravnom sudaru ih preskočili na ljestvici.

Momčad Massimiliana Allegrija tako je nakon velikog potresa koji je krenuo početkom sezone i trajao sve donedavno (pitanje je je li uopće i završio) zaplovila mirnim vodama i potencijalno se nazire kraj problemima. Juventus je peti na ljestvici, samo dva boda od Lige prvaka.

U prvom poluvremenu najbliže pogotku za domaćina bio je Bremer u 19. minuti kada je pucao pored gola, a to je više-manje bilo sve od 'stare dame'. Kod Intera je prijetio Edin Džeko, opasan je bio i Denzel Dumfries, no mreže su mirovale do poluvremena.

U nastavku neki drugi Juve je istrčao na Allianz Areni. I već u 52. minuti stigao do vodstva. Danas vrlo raspoloženi Filip Kostić poslužio je Adriena Rabiota, koji je pogodio za delirij u Torinu.

Uslijedila je bolja igra domaćina, koji je 11 minuta kasnije zabio i drugi, no pogodak Danila je poništen nakon intervencije VAR-a zbog igranja rukom.

Marcelo Brozović dobio je priliku od 81. minute i bilo je sjajno vidjeti povratak hrvatskog veznjaka na travnjak. Nije ga bilo još od susreta s Austrijom u Beču u Ligi nacija u rujnu gdje mu je u prvom poluvremenu pukao kvadriceps.

Na nesreću 'nerazzurra' niti povratak motora momčadi nije donio pomak. Juventus je do kraja postigao i drugi pogodak, u 84. minuti ponovno je Kostić ostavio loptu za Nicola Fagiolija, koji je efektno pogodio za konačnih 2-0.

Sukus cijele priče je da se Simoneu Inzaghiju stolac trese više nego ikada do sada. Inter igra toplo-hladno, nimalo šampionski, i nakon teškog poraza od Juventusa u derbiju pao je na sedmo mjesto prvenstvene ljestvice. Za sada ga spašava jedino plasman u osminu finala Lige prvaka.

