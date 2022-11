Iranac završio u nokautu nakon teškog sudara, liječnici mu dopustili da nastavi s igrom!?

Izletio je s gola, loptu odbio rukom i spasio svoju reprezentaciju, ali nažalost po njega, završio u nokautu. Pri izbijanju lopte zabio se u svog suigrača i vrlo vjerojatno zaradio potres mozga.

Za golmana Irana Alirezu Beiranvanda (30), utakmica prvog kola SP-a protiv Engleske bila je gotova već nakon 20 minuta. Sudario se glavama sa suigračem Hosseinijem, kojemu nije bilo ništa, ali zato je on itekako nastradao.

Ostao je ležati na travnjaku, krv mu je curila iz nosa koji je natekao, a liječnička ekipa utrčala je u teren. Prekid je trajao oko deset minuta, zaustavili su mu krvarenje i dok se očekivao njegov izlazak, Beiranvanda je na iznenađenje svih odlučio nastaviti s utakmicom. Bio je dezorijentiran i pomalo izgubljen, teško je shvatljivo kako su mu liječnici dopustili da nastavi jer svaka ozljeda glava itekako je riskantna.

No, zadržao se u igri tek nekoliko minuta. Opet je pao na travnjak, jasno pokazujući da više ne može. Ovaj put nije mogao niti hodati pa su ga na nosilima iznijeli s terena. Reakcije su žestoke. Mnogi su kritizirali suca utakmice koji je dopustio golmanu Irana da nastavi s utakmicom, ali i iranske liječnike.

- Protokol kod potresa mozga je smijurija. Što je s pravilom da ako postoji sumnja u zdravstveno stanje igrača, da on ne može nastaviti igrati? Nogomet uopće ne brine o zdravlju nogometaša - napisao je bivši engleski nogometaš Chris Sutton.

Što da je dobio novi udarac u glavu? Posljedice su mogle biti ogromne. Fifa ima pravila što se tiče potresa mozga. Ukoliko se on dijagnosticira, reprezentacije imaju pravo na dodatnu izmjenu. Ovaj put potres mozga nije ustanovljen, no obzirom kako je Alireza izgledao, ne bi bilo čudno da to pokažu dodatne pretrage.

Sami protokol trebalo bi dodatno doraditi jer očito je nejasan. Ako je očito da igrač ne može nastaviti, bez obzira što to on želi, kao u ovome slučaju Beiranvande, liječnici i suci trebali bi imati pravo zabraniti mu nastup zbog njegove vlastite dobrobiti. Svaka čast na hrabrosti, ali je li pametno zbog sporta riskirati zdravlje?

Kako god, nadamo se da nije došlo do teže ozljede i da mu ovo nije bila posljednja utakmica na SP-u.

