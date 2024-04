Iris Livaja i Jakobušić na kavi: 'Puni planova, moj predsjednik'

JUNAK KOLA Mudražija za 24sata: Slavili smo dugo u noć, a i Kulenović nam je došao platiti rundu pića! Plus+ Trebate pitati našega kapetana Matea Marića kako se sad osjeća, on je sad ozbiljno ugrozio bratu put do naslova prvaka. Ali i naš je Mara dugo feštao s nama, kakvo bi to bilo slavlje bez kapetana, kaže Mudražija