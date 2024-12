Iskidao je sucu blokić i dobio najtežu kaznu u povijesti HNL-a. Sada je blizu potpisa za Goricu

Veliki borac i napadačka klasa, ali poprilično teškog karaktera koji mu je često stvarao probleme. Ante Erceg (35) ostavio je veliki trag u HNL-u igrajući za Hajduk, Split i Istru, krajem prošle sezone otišao je u nizozemsku Fortunu Sittard kod Alena Halilovića, ali tamo je višak i uskoro bi se mogao vratiti u hrvatski nogomet!

Kako piše talijanski novinar Lorenzo Lepore, Erceg je blizu potpisa za Goricu! Momčad Marija Carevića zakucana je za dno HNL-a nakon polovice prvenstva i nužan joj je iskusni napadač i golgeter kao što je Erceg. Bila bi to dobitna kombinacija za obje strane, Gorica bi dobila provjereno ime u napadu u borbi za ostanak, dok bi bivši igrač Hajduka opet imao priliku biti nositelj nakon mizerne minutaže u Nizozemskoj gdje je ostao bez učinka u 16 utakmica. Uskoro bi trebao raskinuti ugovor s Fortunom.

Gorica i Istra sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Erceg je godinama igrao za Split, a onda je 2016. godine došao u Hajduk. Igrao je nogomet karijere, zabio je 26 golova i 15 puta asistirao u 56 utakmica, blistao je na terenu i 2017. godine od Torcide dobio nagradu Hajdučko srce. No, ta ljubav potrajala je tek do siječnja 2018. godine kada je otišao u Shabab Al Ahli iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Igrao je još za Brondby, Esbjerg, Debrecen i Osijek, a nakon godina lutanja, karijeru je oživio u Istri za koju je igrao od ljeta 2022. do ožujka ove godine.

Hajduk i Istra sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Bio je jedan od najboljih igrača HNL-a i Istru je doveo na korak od plasmana u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Zabio je 18 golova u 44 utakmice, ali taj period bio je prožet njegovim kontroverznim i skandaloznim ponašanjem. Nerijetko se svađao s trenerima i ulazio s njima u sukobe, a ostat će zapamćen kao igrač koji je dobio najtežu kaznu u povijesti HNL-a. Prije dvije sezone iskidao je blokić sucu Jakovu Titliću na utakmici protiv Rijeke i psovao mu majku pa je zbog toga zaradio suspenziju od devet utakmica i novčanu kaznu od šest tisuća eura. Paulo Tramezzani prekrižio ga je nakon što se sukobio sa suigračem na treningu.

Gorica će dobiti provjereno napadačko ime koje bi moglo biti bitan kotačić u borbi za ostanak, ali morat će Carević smisliti kako obuzdati njegov teški temperament.