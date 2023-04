Isključio sam pomoćnog suca, imam pravo na to! Smijali smo se, a onda su ušli policajci...

Eto, nekoliko dana nakon utakmice sve mi je smiješno. Ali i dalje ne mogu shvatiti zašto je ta priča uopće izašla u javnost, čudi se, uz smijeh, Zdenko Kerovec (43) nakon što smo ga nazvali najpopularnijim hrvatskim sucem.

Kerovec je, naime, isključio svog pomoćnika sudeći prošli vikend utakmicu NS Našica između Dinama iz Budimaca i Lađanske (1-1)! Pa nam je najprije pojasnio to pravilo:

- Prema pravilima, glavni sudac može isključiti svakog sudionika utakmice osim delegata. Pa tako i svog pomoćnika, ako je pristran, ako ne pazi, daje pogrešne informacije... i zbog ponašanja.

OK, to smo razjasnili, a sad nam objasnite što se to, pobogu, dogodilo da ste isključili svog pomoćnika. U zapisniku stoji da je to bilo zbog pristranosti prvog pomoćnog suca Antuna Bičanića.

Moj je pomoćnik psovao i mene

- U 83. minuti taj je pomoćni sudac dosudio jedno zaleđe, smatram opravdano. Ali krenuli su prigovori s klupe gostiju i dvojici igrača sam zbog verbalnog delikta prema mojem pomoćniku dao žuti karton. No on se nastavio prepirati s njima i predstavnik Lađanske mu je rekao nešto pogrdno pa sam i njemu pokazao žuti karton. Ali dok sam ja upisivao te kartone, moj se pomoćnik i dalje svađao s njima, padale su uvrede i došao sam do njega te mu kazao da se smiri, da se ne može tako ponašati - prepričavao nam je Kerovec i nastavio:

- No tad je on i meni uputio uvredu! Opet sam ga lijepo upozorio da se ne smije tako ponašati jer ipak drži zastavicu u ruci i da se smiri. A on me nastavio psovati. Rekao sam delegatu da ću ga udaljiti ako se ne smiri, na što je on bacio zastavicu prema kućici i, nasreću, promašio delegata, te mi vikao: 'Zvat ću policiju da dokažem da nisi u pravu!'.

Još je jedan važan detalj u priči, a to je da Antun Bičanić uopće nije sudac. Naime, u tim najnižim ligama nema dovoljno sudaca, pa pomoćnike nekad uzmu iz publike. Nego, kako je završila utakmica?

Pitao sam policajce što se dogodilo

- Ma sve je bilo u redu, produljio sam je za šest minuta, pozdravio se s obje momčadi... I da Bičanić ne bi imao problema, delegatu sam rekao da ta tri žuta kartona piše na mene, odnosno da sam ih dodijelio zbog negodovanja prema meni a ne prema njemu. Smijao sam se s delegatom u svlačionici svemu tome kad, eto, ulazi policija! I ja ih pitam: 'Tko vas je zvao, što se dogodilo?! Nije bilo nikakve gužve, incidenta, komešanja...' Kad sam im ispričao sve što se dogodilo, i oni su se nasmijali i otišli.

No jedna ga je stvar pogodila i nije mu bila smiješna.

Foto: Privatni album

- Odakle ta priča da je policija došla zbog sumnje da sam sudio alkoholiziran?! Niti me policija to pitala, niti mi je dala alkotest, niti uopće pijem alkohol, zbog svog zdravstvenog stanja! Uostalom, ta je kancelarija malena, da sam pio, osjetili bi. Ma da sam znao da će priča otići i u tom smjeru, sam bih tražio alkotest!

Jeste li nakon svega razgovarali s Bičanićem?

- Kad sam išao kući, prošli smo jedan pored drugoga i samo mi je govorio da nisam u pravu. Više nismo komunicirali - kaže nam Kerovec i dodaje:

Pomoćni suci bez naknade

- Pitao me jedan igrač jesam li popio išta, na što sam mu odgovorio da jesam ako mineralnu vodu smatra alkoholom i pitao ga zašto ga zanima. A on mi kaže: 'Pa zato što ste nas pozdravili sa Hvaljen Isus i Marija', haha. A ja tako uvijek pozdravljam.

Koliko se često događa da sudac isključi svog pomoćnika i kako ga uopće bira iz publike?

- Ne događa se često. Znate, te pomoćne suce glavnom sucu i delegatu predlože klubovi, i to su ljudi koji uglavnom već imaju iskustva. Često najbolje rangirani suci odu u više lige, pa ne možemo popuniti sve utakmice. Rekao bih da na svakoj drugoj utakmici ne sudi trojka nego samo glavni sudac, a pomoćnike uzmemo na licu mjesta. I ima ljudi koji znaju posao i vrhunski ga odrade, koji često tako pomažu te je uglavnom riječ o istim ljudima. U toj bih ligi pohvalio NK Poganovce kao najkorektniji klub. A negodovanja ima uvijek.

Znači, vi ste izabrali Bičanića i poznajete ga od prije?

- Ne, njega je delegatu i meni predložio domaći klub i složili smo se, nisam ga poznavao. A drugog sam pomoćnika, kojeg je predložio gostujući klub, poznavao, sudili smo zajedno, po blatu i kiši, on čak besplatno, dok ja barem dobijem nešto novca...

Odbije li nekad sudac pomoćnika kojeg mu predloži klub?

- Uglavnom ne. I ja sam znao reći delegatu da bih radije sam sudio, ali ne smije se. Nekad oba pomoćnika budu iz istog mjesta, ako gostujući klub kaže da ga ne zanima tko je pomoćnik.

Štitio sam ga i sebi napravio problem

A dolaze li doista na utakmice suci "pod gasom"?

- Ma ne, ne znam za takve slučajeve i ne zanimaju me. Uostalom, ja i ne znam niti me zanima je li moj pomoćnik malo popio, ako je on dosljedan, korektan... OK, nekad vidiš da je namjerno digao zaleđe u korist svoje momčadi, ali moraš mu to uvažiti, inače sebi stvaraš problem. Ali u ovomu mojem slučaju pomoćnik je 99 posto bio u pravu. I štitio sam ga i branio. Te sam sebi napravio problem...

Hoće li biti i većih problema, nekih sankcija? Jeste li morali na razgovor u savez?

- Ma ne. Pa i povjerenik mi je rekao da sam 100 posto u pravu, nisam imao tehničkih pogrešaka u toj utakmici i nadam se da sam dobio zadovoljavajuću ocjenu.

Dakle, samo jedna zanimljiva epizoda u karijeri.

- Da, bila je to mirna utakmica. Što si sam stvoriš kao sudac. Nadam se da igrači znaju kako nastojim uvijek suditi po pravilima igre i kažem im prije da neću galamu i psovanje, to kažnjavam. Jer iz prigovora proizlaze psovke, pa to prelazi u startove, pa u grube startove, pa izgubiš kontrolu. Ponekad razmišljaš treba li primijeniti neko pravilo jer sam siguran da ga mnogi ne znaju. I onda kreće objašnjavanje kako, zašto...

Jeste li ikad imali neugodnosti i problema kao sudac?

- Ne, nikad! A sudim od 1998. godine...

