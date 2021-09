Da je stroj i u 37. godini života, Cristiano Ronaldo je dokazao vrativši se u Premiership. I nije razočarao. Prva utakmica, dva gola. A zabio je i Young Boysima u Ligi prvaka.

Kada portugalski velemajstor u svlačionici priča, ostali šute. Kada jede, drugi ga gledaju, otkrio je rezervni golman Manchester Uniteda Lee Grant.

- Bili smo svi na večeri u petak navečer, kad malo možeš varati kad je hrana u pitanju. Nakon glavnog jela obično pojedemo pitu od jabuke, neki brownie ili nekakvu kremu. Jedan suigrač se nagnuo prema meni i pitao me što Ronaldo ima na tanjuru. Svi smo šaputali i preko ramena jedan drugome gledali što on jede. Vjerujte mi, nakon toga više nitko nije taknuo pitu od jabuke ili kolače - rekao je Grant i nastavio:

- On nema jedan, nego nekoliko tanjura. Na onome za desert bili su avokado, kvinoja i još neke jako zdrave stvari. Nevjerojatno je kako je zbog jednog čovjeka iz kluba nestao sav 'junk food'. Taj čovjek je u nevjerojatnoj formi. Ja sam u najboljoj, a on je odmah iza mene i to je zaista uspjeh - kroz smijeh je rekao Grant.

Njegove su riječi došle do Troya Deeneyja, bivšeg nogometaša Watforda koji je 2013. godine svojim golom protiv Leicestera u doigravanju za Premiership obilježio jednu od najuzbudljivijih utakmica u povijesti. Watford je tada izgubio prvu utakmicu s 1-0, a u uzvratu kod kuće je vodio 2-1, no Leicester je imao penal kojim bio otišao na nedostižnu prednost. Međutim, Almunia je obranio Knockaertu, a u kontri je Deeney zabio pa su tribine 'eksplodirale'. Sam nogometaš je svojedobno izjavio da mu to nije najdraži gol jer ga je podsjetio na vremena iza rešetaka, a ni ova izjava nije bila manje 'luda':

- Vjerujem da su suigrači tako postupili jer se dive njegovoj karijeri i onome što on predstavlja u nogometu. Iskreno, da sam ja u klubu i vidim ga da prije utakmice jede govna, ja bih ih također jeo - rekao je Deeney