'Iskusio sam Iličićev strašan udarac, golman im je šminker'

Klupu hrvatske U-19 reprezentacije preuzeo je Josip Šimunić (41), igračka ikona 'vatrenih', a danas perspektivni mladi trener. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je otišla na Slovakia Cup gdje je odigrala četiri utakmice, a tu je posebno zablistalo jedno ime - Petar Đurin (18).

Igrač je to za kojeg šira hrvatska nogometna javnost zasigurno nije čula, a on brani u Portsmouthu i iza sebe ima impresivnu karijeru u mlađim dobnim kategorijama te sve ozbiljnije kroči u seniorski nogomet.

Hrvatska je na turniru igrala protiv vršnjaka iz Španjolske, Češke, Ukrajine i Meksika te je osvojila sedmo mjesto. Izgubili su Joeovi klinci od 'furije', a s ostalim protivnicima remizirali. Kako je dvoboj profil Meksika bio za plasman pucali su se penali, a Đurin je južnoameričkoj selekciji skinuo čak dva. Bio nam je to izvrstan povod za priču sa stasitim plavokosim golmanom koji brani na Otoku.

Pa kako je ispod radara prošla tako velika nada?

- Ha, izabrao sam nešto drugačiji put, rekao bih i teži - počeo je Đurin pa nastavio:

- Krenuo sam u malenom zagrebačkom klubu Brezovici. Kako? Ma znate, standardna priča, bio sam potpuni antitalent kao igrač, malo i bucmast pa sam morao na gol, haha. Nije to bila loša odluka jer već u limačima su me zapazili brojni skauti hrvatskih klubova. Na kraju sam izabrao Lokomotivu i smatram da nisam pogriješio. Zašto baš 'lokose? Pa, znate, djeca kao djeca. Meni je najvažnije bilo da idem tamo gdje mi je najbolja ekipa i gdje se ugodno osjećam - objašnjava Đurin.

Nije tajna da je Đurin na Kajzerici bio 'libling' Tomislava Ivkovića (58), tada trenera seniorske momčadi Lokomotive.

- 'Pa tko je ovaj mali, bolji mi je od Zelenike!?' - pitao je direktor Lokomotive Božidar Šikić to u čudu trenera golmana Stjepana Panjkreta.

Dobar glas brzo je došao i do Tomislava Ivkovića koji je tada trenirao prvu momčad, a on se u klubu uvijek zalagao za Petra te nebrojno puta hvalio njegov potencijal.

- Ima strašan gard i figuru - rekao je Ivković, i sam bivši golman.

Spomenimo da je tada Zelenika bio A reprezentativac Hrvatske te je išao na Svjetsko prvenstvo u Brazil. Toliko je Đurin svidio Ivkoviću koji zna prepoznati dobrog golmana jer je i sam bio jedan.

Izludio je dinamovce

Igrao je u Lokomotivi do 14. godine, a onda je stigao poziv iz snova.

- Igrali smo prvenstvenu utakmicu protiv Dinama i pobijedili 2-0. Na tu utakmicu skauti Atalante došli su gledati dva dinamovca, ali su zapazili mene. Gledali su me u još dva navrata i to baš protiv Dinama, a ja u te tri utakmice nisam primio gol, impresioniralo ih je to i stigao je poziv za probu - priča 191 centimetara visoki Petar.

Petar je tamo zadovoljio, odradio četiri intenzivna trening-kampa od po tjedan dana i nakon završene osnovne škole preselio se u Italiju. Sam, bez obitelji.

- Na početku mi je bilo izvrsno. Čak sam bio malo euforičan jer sam prvi put živio sam, ali kako je vrijeme odmicalo shvatio sam koliko mi je bilo teško bez obitelji.

Talijani više ne žele strance

Kako si se snašao u Atalanti?

- Krenuo sam u školu na talijanskom i moram reći da je baš teška, ali sretan sam jer sam naučio jezik. Imao sam na početku veliku minutažu kod trenera Marca Zanchija, trenirao s prvom momčadi i sve je bilo izvrsno. Igrao sam s nekim igračima koji su autori ovog Atalantinog čuda u Serie A i plasmana u Ligu prvaka iduće sezone.

Kakve su šanse Dinama protiv Talijana u Ligi prvaka?

- Uh, bit će Dinamu teško. Igrači Atalante su motivirani jer im je ovo prvi put da će igrati u Ligi prvaka. I nema veze što neće igrati u Bergamu, čujem od prijatelja iz Italije da će se navijači Atalante sjatiti čak i sa planina na sjeveru i doći na domaće utakmice na San Siro - počeo je Đurin pa se osvrnuo na najopasnije pojedince:

Koji su najopasniji igrači?



- Duvan Zapata! Kako je taj tip opasan, moćan, jak. Strašan udarac ima Slovenac Josip Iličić, okusio sam to i na treningu. Iličić je i vrhunski igrač, iako, nije prebrz. Tu je i golman Pierluigi Gollini, on je zadužen za dobru atmosferu u svlačionici, a i najveći je šminker, haha.



Đurin je tijekom angažmana u Atalanti nastupao za juniore, a nekoliko je puta trenirao s prvom momčad pa kontakte danas održava uglavnom s mlađim igračima.



- Gambijac Musa Barrow vjerojatno će protiv Dinama biti na klupi. Moguće da će na klupi protiv "modrih" biti i njegov sunarodnjak Ebrima Colley. On je godinu dana mlađi, ali je i bolji od Barrowa.



Prognoze?



- Ne bi se htio zaletavati s prognozama, ali Atalanta je favorit. OK, na Maksimiru Dinamo može nešto napraviti, kao protiv Benfice, ali mislim da je u Italiji Atalanta pred svojim vatrenim navijačima izraziti favorit.

Zašto si otišao iz Atalante?

- Promjenom trenera izgubio sam status. Bilo je tu i ozljeda. Teško je bilo doći do minuta pored Ludovica Gelmija (18), mladog talijanskog reprezentativca. Nešto sitno sam igrao pred kraj sezone i tu su me vidjeli skauti engleskog Portsmoutha koji su me odmah i doveli.

Prodefilirao je kroz Italiju puno hrvatskih igrača.

- Ma je, ali i oni se lagano zatvaraju prema strancima. Jednom smo bili u jednoj pizzeriji na večeri, mi stranci u klubu i kad su navijači to čuli došli su do nas i vikali da smo mi razlog zašto Italiji ide tako loše. Smatraju da je to razlog zbog kojeg nemaju više tako jaku reprezentaciju kao prije. To su navijači i mogu ih razumjeti. Isti ti navijači će te sutra obožavati. Pogledajte samo Mandžukića, kad vide da gineš za klub bit ćeš im omiljen.

'Prosinečki je ovdje ikona'

A kako si se snašao u Engleskoj?

- Opet novi jezik, novi mentalitet. Došao sam u klub kao jedini stranac u omladinskom pogonu. Sa samo 17 godina potpisao sam prvi profesionalni ugovor što nije uobičajeno na Otoku. Najveća sam investicija u povijesti omladinskog pogona Portsmoutha i projekt kluba.

Koliko si znao o klubu?

- Ne baš puno, o veličini kluba čuo sam od oca i nekih starijih ljudi. Znam da su ispali u Ligue One (treću ligu op.a.) zbog financijskih problema - priča nam Petar.

A kakva je situacija danas?

- Puno je to bolje, repova više nema. U klub je ušao američki biznismen Michael Eisner (77), direktor kompanije Walt Disney. Nije htio napraviti grešku kao njegovi prethodnici pa upumpati milijune u klub bez stabilnih temelja. Ulaže u mlade, polako gradi priču.

U Portsmouthu su veliki trag ostavili Niko Kranjčar i Robert Prosinečki. Sjećaju li ih se još Englezi?

- Uf, kako ne. Prosinečkog su izabrali među najboljih 11 igrača u povijesti kluba. I danas mi ljudi na ulici znaju reći da je Robi najbolji igrač kojeg su ikad imali - kazao nam je mladi hrvatski golman.

Možeš li dosegnuti njegov status?

- Bit će teško, ali ako ostanem dovoljno dugo u klubu zašto ne. Treba se nadati, treba imati neke ciljeve i treba stremiti najboljem.

Dobivaš li priliku za igru?

- Treniram redovito s prvom momčadi. Sjedio sam par puta i na klupi pred 20-ak tisuća ljudi. Naš stadion jedan je od najposjećenijih u Engleskoj i gušt je igrati u takvoj atmosferi. Još čekam priliku za debi, ali trener Kenny Jackett (57) nedavno je izjavio da od mene u idućoj sezoni očekuje seniorski iskorak, smatra da sam spreman za to. Vjerojatno kroz posudbu u što višoj ligi.

Prljavi trikovi u Engleskoj

Ipak, osjetio si i ove sezone čari seniorskog nogometa?

- Poslali su me kratko na posudbu u jedan niželigaški klub. To vam je ista priča kao s Chelseajevim Karlom Žigerom. Usred sezone možete otići braniti za neki seniorski niželigaški klub i paralelno braniti za juniore ili rezerve matičnog kluba. Puno mi je to pomoglo jer sam ojačao, stasao - objašnjava Đurin pa dodaje:

- Nije mi bilo lako igrati protiv velikih muškaraca. Susreo sam se i s podlim trikovima, bolje da vam ne pričam kakvima, haha. Spremni su učiniti sve da te isprovociraju, ali moraš biti jak i pokazati gard. Prijatelj s nekim možeš biti tek nakon utakmice. Bilo kako bilo, puno mi je to značilo jer je to razina nogometa kao naša 3. HNL recimo - kaže nam mladi Petar.

Ne vjeruju baš mladim golmanima?

- Pa baš i ne. Najbolji vam je primjer Waynea Shawa iz Sutton Uniteda. To je onaj krupni koji je jeo sendvič na klupi na utakmici protiv Arsenala u FA Cupu. Nitko mi ne može reći da neki mladi dečko nije bolji od njega - smije se Đurin.

Je li realan povratak u Hrvatsku?

- Zanima me samo 1. HNL. Sad baš da odlazim iz ovakvog kluba da bi se kalio u 2. HNL... To baš i nema smisla - kazao je mladi golman engleskog kluba.

Jedna stvar ga je u Engleskoj posebno impresionirala.

- Često se nakon juniora dogodi da klubovi otpuštaju igrače čiju perspektivu ne vide u prvom sastavu. Ipak, ne izbace ih na cestu. Portsmouth recimo osigurava svojim mladim igračima obrazovanje, čak i kad im istekne ugovor plate im školovanje u Americi pa po završetku studija mogu naći pristojan posao.

'Joe je legenda'

Kako objašnjavaš plejadu sjajnih mladih hrvatskih golmana poput Šempera (Chievo), Kotarskog (Ajax), Horkaša (Dinamo)...

- Prije deset godina počelo se malo ozbiljnije raditi s golmanima u Hrvatskoj. Prije su se golmani birali po principu onaj tko je najdeblji, ili koji je najmanje trčao pa bi ga onda na treningu poslali sa strane da nabija lopte. Nije bilo individualnog rada s golmanima, a danas bilo koji klub u Hrvatskoj koji drži do sebe ima posebne dodatne treninge s golmanima.

Kako ti se svidio rad Josipa Šimunića u reprezentaciji?

- Baš sam uživao igrati za njega. Pojava je čovjek, legenda i kad ga vidite ničega vas nije strah. Kad ga vidiš poželiš dati sve od sebe za njega - oduševljen je Đurin koji hvali rad cjelokupnog stručnog stožera, a posebno trenera golmana Miroslava Žitnjaka.

Tko ti je golmanski uzor?

- Manuel Neuer! Tog čovjeka obožavam, još kao klinac znao sam po četiri sata dnevno na YouTubeu gledati i kopirati njegova bacanja, parade, istrčavanja... Baš mi je žao što je ovih sezona u padu zbog ozljeda.

Koje su osnovne razlike između hrvatske, talijanske i engleske golmanske škole?

- Italija je drugi svijet. Koliko oni pažnje posvećuju golmanima to je nevjerojatno. Sve što ste naučili u drugim zemljama možete baciti u koš kad dođete na Apenine. Najbolji primjer vam je onaj Poljaka Szczesnyja koji je mislio da će bez problema braniti u Romi pa je nakon par treninga izjavio da je ono što je radio u Arsenalu ništa u odnosu na rad u Italiji - rekao je Đurin pa objasnio razlike:

- U Hrvatskoj se radi dosta na eksplozivnosti i snazi. Ispucavanja su dosta bitna, a u zadnje vrijeme se traži i igra nogom. U Italiji se dosta pažnje posvećuje tehnici i postavljanju, a u Engleskoj se radi na centaršutevima koji su oštriji nego igdje gdje sam bio. Želim iz svake nogometne kulture uzeti najbolje i razviti svoj stil. Nije mi problem ni proderati se na suigrače iz obrane, a posebno proučavam psihu svakog suigrača jer na neke možeš vikati, a neki će potpuno potonuti ako ih ne bodriš.

Koji su ti dugoročni ciljevi u karijeri?

- Prvi i osnovni je izboriti se za minutažu i postati standardan u nekom od klubova 'lige petice'. Potom i postati golman reprezentacije jer je to san svakog dječaka, a kasnije možda i dohvatiti najveće klubove. Kao što sam rekao, uvijek gađam najviše - završio je simpatični hrvatski wunderkind.