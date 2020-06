Iskusni nisu motivirani, mladi teško podnose pritisak, Dinamo je još jednom odigrao jako loše

Igor Jovićević tempira formu za Ligu prvaka, na treninzima se radi žestoko, noge su teške pa pate i rezultati. Strateg "modrih" morat će birati između pragmatičnosti i lepršavosti. Igru zasad - nema

<p>Kad ste na čelu <strong>Dinama </strong>očekivanja su uvijek visoka. Nije dovoljno pobjeđivati. <strong>Morate </strong>pobjeđivati sa stilom. A ako ne pobjeđujete? E, onda imate problem.</p><p>"Modri" su protiv <strong>Osijeka </strong>odigrali još jednu blijedu utakmicu (0-0) i razočarali. Trebalo bi dobro prelistati povijesne knjige i naći je li Dinamo ikad u HNL-u na domaćem terenu odigrao utakmicu bez udarca u okvir protivničkog gola do sudačke nadoknade. Zapravo, nije ni potrebno. Zaključak je jasan, Dinamo igra - loše.</p><p>Mršavi bod protiv momčadi koju su u 90 dosadašnjih ogleda pobijedili 61 put. Pet utakmica i samo dvije pobjede ima <strong>Igor Jovićević</strong> na klupi Dinama, a to definitivno nije učinak koji će zadovoljiti zahtjevnu zagrebačku publiku.</p><h2>Pogledajte video: Testiranje na korona virus</h2><p>Naslov je u vitrini, ali ugled se ne bi trebao tek tako prosipati i tu je novi trener Dinama u <strong>velikom problemu</strong>. Posao mu, dakako, nije upitan, ali forma momčadi se mora popraviti. Izostanak dobrih rezultata natjerat će Jovićevića na <strong>pragmatičnost</strong>, neće moći toliko forsirati mlađe igrače koje je dobro upoznao, a neke i odgojio kroz drugu momčad Dinama. Morat će pronaći balans između iskusnih igrača, koji ipak nisu toliko motivirani, i <strong>klinaca</strong>, koji su još 'zeleni' i upitno je kako će koji od njih u ovakvoj situaciji reagirati.</p><p>Zašto iskusniji <strong>nisu </strong>toliko motivirani? Igrače smeta što im je tijekom korona-pauze oduzet dio plaće, bez većih konzultacija i pregovora. Čak su neko vrijeme senatori momčadi u puku bili percipirani kao negativci, kao dečki koji se ne žele solidarizirati s narodom.</p><p>Također, navikli su dvije godine raditi s Nenadom Bjelicom i njegovim stožerom, a na Jovićevića se tek trebaju naviknuti. Treninzi "modrih" ovih su dana žestoki, radi se puno na fizičkoj spremi i noge su teške pa i tu vjerojatno leži tajna lošijih rezultata u zadnje vrijeme. Dinamova struka ocijenila je da im je bolje tempirati formu za iduću sezonu i kvalifikacije <strong>Lige prvaka</strong> jer će pauza između dvije sezone biti gotovo pa nikakva. Dinamo u Europi nema pravo na kiks jer se pretkola igrati na jednu dobivenu utakmicu.</p><p>Ono što ljude iz Dinama brine puno više od remija jest ozljeda <strong>Brune Petkovića</strong>. Napadač hrvatske nogometne reprezentacije igru je napustio u 75. minuti nakon jednog, naoko, bezazlenog duela s Talysom. Usporena snimka pokazala je da je nešto u koljenu 'škljocnulo', a to bi uoči prijelaznog roka moglo biti pogubno. Izmjenu je potkraj utakmice tražio i Emir Dilaver...</p><p>Dominik Livaković je možda i jedini igrač "modrih" koji zaslužuje prolaznu ocjenu nakon povratka na travnjake. Malo je to za klub Dinamove stature...</p>