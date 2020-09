- Pitala sam tko je to na mobitelu, a on se naljutio kad sam mu rekla da ga ne znam. Pogledala sam na internetu njegovu sliku, a onda sam odlu\u010dila vratiti se u hotel - ka\u017ee ova Islan\u0111anka.

<p><strong>Phil Foden</strong> (20) i <strong>Mason Greenwood</strong> (18) posuli su se pepelom nakon što su doveli djevojke na druženje u hotel što je bilo strogo zabranjeno. Engleska je igrala protiv Islanda u sklopu Lige nacija, a mladom dvojcu je očito bilo dosadno nakon utakmice pa su se htjeli malo zabaviti. Na kraju ih je izbornik Gareth Southgate izbacio iz reprezentacije.</p><p>Nestašni dvojac doznao je za djevojke koje su željne druženja i okrenuli su njihov broj. Ubrzo su se u hotelu pojavile dvije plave ljepotice. Riječ je o<strong> Nadiji Sif Lindal Gunnarsdottir </strong>te njezinoj rođakinji <strong>Lari Clausen</strong>. Engleski <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8718539/Icelandic-teen-reveals-truth-night-disgraced-England-star-Phil-Foden.html?ito=social-twitter_dailymailUK&__twitter_impression=true" target="_blank">Daily Mail</a> je kontaktirao potonju djevojku, a ona im je bez dlake na jeziku opisala što se događalo u nedjelju ujutro.</p><p>Njezina rođakinja Nadia bila je u kontaktu s Masonom Greenwoodom pa je ubrzo dogovorila druženje s njim i rezervirala sobu u istom hotelu gdje je odsjela engleska nogometna reprezentacija. Dok je Greenwood bio na trećem katu, Nadia je je htjela da ga nitko ne otkrije pa je rezervirala sobu na sedmom katu.</p><p>Lara je rođakinju odvezla do hotela koji se nalazi u Reykjaviku, no samo nekoliko minuta poslije dočekao ju je poziv. Još jedan engleski reprezentativac bio je zainteresiran za 'akciju' nakon utakmice protiv Islanda. Predstavio se kao Phil Foden, no Lara nikad nije čula za njega.</p><p>- Pitala sam tko je to na mobitelu, a on se naljutio kad sam mu rekla da ga ne znam. Pogledala sam na internetu njegovu sliku, a onda sam odlučila vratiti se u hotel - kaže ova Islanđanka.</p><p>Nogometaši su imali zahtjeve pa im je tako morala kupiti slatkiše, a kada je stigla u hotel, rezervirala je sobu na sedmom katu. Foden je obećao da će joj platiti smještaj, ali nije, žali se ona. </p><p>Njih dvije su se u hotel ušuljale u subotu nakon utakmice protiv Islanda, a jasno je da igrači Uniteda i Cityja nisu mogli to obaviti bez pomoći. Naime, kako piše The Sun, dvojac je potplatio jednog zaposlenika hotela da dovede djevojke kod njih i šuti kao zaliven. </p><p>- Stavila sam stvari u svoju sobu i otišla do Nadije. Dečki u početku nisu bili tamo. Tada su došli dok sam bila u kupaonici. Razgovarali smo pola sata u Nadijinoj sobi. Rekli smo im da ne znamo ništa o nogometu i da nemamo pojma tko su. Nismo gledali utakmicu ili nešto slično. Bilo im je smiješno. Mason je lagao o svojim godinama, rekao je da ima 20, ali tek 18. Pretpostavljam da se osjećao nervozno. Nitko od nas nije pio alkohol, samo smo jeli slatkiše.</p><p>Nakon početnog upoznavanja, došlo je vrijeme za akciju. Phil Foden upitao je Laru da otiđu u sobu.</p><p>- Tada je Phil zatražio da odemo u moju sobu, samo nas dvoje. Stavio je neki film na TV, ne znam o čemu je riječ. Rekao mi je da je u Guinnessovoj knjizi rekorda jer je najmlađi igrač koji je dobio trofej. Rekla sam 'da, to je lijepo'. Rekao je da je uzbuđen zbog budućnosti - hvalio joj se mladi nogometaš Cityja.</p><p>Dodala je kako je bio prosječni mladić, uopće se nije ponašao kao poznata osoba i jako puno se šalio. No nije joj rekao da ima curu i dijete. Pitao ju je koliko je visoka, a ostao je u šoku kada mu je rekla da je viša od njega. Tu je došlo do frcanja iskri.</p><p>- Tada me samo poljubio. Nije ništa odgovorio. Samo sam mu uzvratila poljubac. Dobro se ljubio - kaže Lara.</p><p>Kada su završili sa seksom, u sobu su ušli njezina rođakinja Nadia i Mason Greenwood.</p><p>- Greenwood je govorio o tome kako imam dobru guzu. Nije mi uopće smetalo. Foden je rekao da sam zgodna i lijepa i bio je također fasciniran mojom guzom. Zaista mislim da mu je bilo lijepo sa mnom. Lijepo je pričao o meni, govorio mi kako sam lijepa. Zatim me zagrlio i rekao Masonu da sam njegova zaštitnica. Napustio je moju sobu jako sretan - priča ona.</p><p>Vatrene Islanđanke toliko su izmorile engleske nogometaše da su oko tri ujutro otišli iz njihove sobe jer su bili umorni. I djevojke su uskoro zaspale, a u šest ujutro dočekalo ih je lupanje po vratima. Bili su to zaštitari koji su upali u sobu i tražili Greenwooda i Fodena.</p><p>- Upalili su svjetla i pogledali u kupaonicu, u ormare i sve ostalo. Bile smo bijesne jer smo samo odsjele u hotelu kao i svi drugi gosti. Rekli smo im da nemaju pravo tako upasti. </p><p>Ubrzo su napustili sobu, a nju je nekoliko sati poslije dočekao poziv od policajca koji joj je rekao da su igrači morali biti u karanteni. Ona i Nadia nisu znale za to. </p><p>Ubrzo je došla informacija da su Greenwood i Foden izbačeni iz reprezentacije zbog kršenja karantene, a izbornik Gareth Southgate je bo užasno ljutit na njih.</p><p>Vjerojatno se ništa ne bi saznalo da Laura nije uslikala polugolog Fodena i poslala prijateljima. A jedan od njih je snimku poslao novinarima što je na kraju završilo u javnosti.</p><p>- Snimila sam polugolog Phila, stavila sam na Instagram samo za najbliže prijatelje, ali jedan od njih to je snimio i poslao u novine. Moja je mama bila u šoku jer sam završila u svim novinama na Islandu. Tata i brat su mi rekli da sam spavala s neprijateljem jer oni navijaju za Arsenal. </p><p>No naljutila je i Fodena zbog snimki koje je objavila.</p><p>- Bio je jako ljut. Ispitivao me zašto sam to objavila. Poslije toga se više nismo čuli - završila je ona.</p><p> </p>